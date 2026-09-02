¿De qué se habla cuando se habla de minería?: arrancó Argentina Mining Norte en Salta

El encuentro reúne en Salta a empresas, inversores y proveedores mientras un nuevo estudio revela cómo se construye la conversación pública sobre la minería. El dato más contundente es el sentimiento de esa conversación: 48,2% de las publicaciones fueron positivas, 44,2% neutrales o informativas y apenas 7,6% negativas.

La minería argentina abrió este miércoles una nueva ventana para discutir su presente y, sobre todo, su próxima etapa. Desde este miércoles 2 y hasta el 4 de septiembre, el Centro de Convenciones de Salta es sede de Argentina Mining Norte 2026 , la XIX Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería, que este año además celebra los 30 años de trayectoria de Argentina Mining .

Pero mientras en Salta se encuentran empresas mineras, proveedores, inversores, funcionarios y especialistas para hablar de proyectos, capital, infraestructura, tecnología y desarrollo, un estudio de Enter Comunicación pone el foco en otra dimensión de la actividad: ¿de qué se habla cuando se habla de minería fuera del circuito estrictamente sectorial?

La respuesta que surge del informe Radiografía de la conversación digital sobre minería, elaborado a partir del monitoreo realizado entre el 27 de julio y el 25 de agosto de 2026 , muestra una fotografía con saldo favorable, aunque también con algunas señales de alerta para el sector. En ese período se registraron 47.484 menciones , producidas por aproximadamente 27.500 usuarios , que generaron 330.881 interacciones y alcanzaron una audiencia potencial estimada en 13 millones de personas .

El dato más contundente es el sentimiento de esa conversación: 48,2% de las publicaciones fueron positivas, 44,2% neutrales o informativas y apenas 7,6% negativas . La minería aparece asociada principalmente con inversión, empleo, exportaciones, infraestructura y crecimiento. Es decir, el relato predominante no es de rechazo a la actividad, sino de expectativa alrededor de su capacidad para convertirse en una fuente de desarrollo económico.

El informe de Enter Comunicación muestra que el desarrollo es el gran relato de la minería argentina . Inversión, RIGI y seguridad jurídica concentran el 36,7% del núcleo de la conversación , mientras que infraestructura representa el 25,1% y empleo el 21,4% . En otras palabras, buena parte de la discusión pública se construye alrededor de la expectativa de que los proyectos mineros puedan movilizar capital, generar puestos de trabajo, desarrollar infraestructura y ampliar las exportaciones.

El ecosistema privado aparece en el 29,6% del núcleo analizado y presenta un 52,6% de publicaciones positivas, frente a apenas 4,1% negativas. Los anuncios de inversión, empleo e infraestructura se organizan fundamentalmente alrededor de empresas y proyectos, mientras que los actores públicos tienen una presencia similar, del 28,9%, aunque con una proporción mayor de publicaciones negativas, del 12,9%.

Hay además un dato que resulta relevante para entender cómo se construye la reputación del sector: los proyectos tienen más visibilidad que las compañías que los operan. Las menciones a Vicuña, Josemaría y Filo del Sol triplican las referencias directas a Vicuña Corp, BHP y Lundin. Algo similar sucede entre Veladero y Barrick. Para Enter, esto significa que seguir únicamente la conversación alrededor de las marcas corporativas deja afuera una parte importante de la discusión pública.

Vicuña, el cobre y el nuevo mapa de la minería argentina

Dentro de ese escenario, Vicuña aparece como el proyecto que organiza la coyuntura minera. El emprendimiento concentra el 13,4% de las publicaciones y alcanza 4,6 veces más visibilidad que Los Azules, ubicado en segundo lugar. Su protagonismo conecta cuatro de los grandes ejes de la conversación actual: cobre, inversión, infraestructura y articulación público-privada.

El protagonismo de Vicuña también ayuda a explicar el peso creciente del cobre en la agenda. El litio representa el 25,2% del núcleo minero, mientras que el cobre alcanza el 18,7%. El litio conserva el liderazgo en términos estructurales y aparece asociado al futuro productivo y estratégico del país, pero el cobre gana la coyuntura a través de Vicuña y San Juan. Además, aunque el litio no duplica al cobre en cantidad de publicaciones, reúne aproximadamente el doble de interacciones.

El mapa territorial también refleja esta nueva etapa. San Juan concentra el 25,5% de la conversación territorializada, seguida por Salta, con 18,6%, y Catamarca, con 12,8%. San Juan aparece fuertemente vinculada al cobre, Vicuña y la infraestructura; Salta y Catamarca, al litio, las inversiones y los nuevos proyectos. Entre las tres provincias concentran aproximadamente tres cuartas partes de las conversaciones territorializadas.

En el caso particular de Salta, la radiografía de Enter identifica al litio como protagonista, pero también destaca el peso de los proveedores y el desarrollo local, junto con una conversación vinculada a la cadena de valor, los eventos y la articulación sectorial. Es precisamente en ese territorio donde desde este miércoles la industria vuelve a reunirse para discutir negocios y oportunidades.

La minería que se discute en las redes no es exactamente la que se discute en los congresos

El estudio aporta otro elemento para entender el desafío comunicacional del sector. La conversación cotidiana está dominada por inversión, empleo, infraestructura y producción, pero ese equilibrio puede cambiar rápidamente cuando la minería queda asociada con conflictos ambientales, regulatorios o territoriales.

La crítica representa apenas el 7,6% de la conversación general, pero tiene una capacidad de amplificación muy superior: cada contenido negativo obtuvo, en promedio, 52,7 interacciones, contra 19,9 de las publicaciones positivas. En los debates específicos sobre la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras, la negatividad llegó al 67,5% y 83%, respectivamente.

El punto, según el análisis, es que el cuestionamiento no se concentra necesariamente en la minería como actividad económica, sino en cómo se desarrolla. Agua, ecosistemas, extranjerización, transparencia, distribución territorial de los beneficios, soberanía y control de los recursos aparecen como los principales focos de tensión. Casi seis de cada diez publicaciones sobre soberanía o extranjerización incorporan además referencias a ambiente, agua o glaciares.

Hay una paradoja adicional: proveedores y desarrollo local representan el 16,4% del núcleo de conversación, pero generan apenas 5,3 interacciones promedio por publicación. Es decir, se trata de un contenido frecuente e importante para la industria, aunque todavía con dificultades para trascender el circuito especializado.

X concentra la disputa por la minería y los medios sectoriales no controlan la amplificación

Las redes sociales también muestran dónde se juega la discusión. X concentra el 26,2% de las publicaciones, pero el 60,9% de las interacciones, convirtiéndose en el principal espacio de disputa reputacional. La particularidad es que quienes generan mayor amplificación no son necesariamente los medios especializados: dirigentes, periodistas, medios generalistas y cuentas políticas tienen un papel central en la expansión de determinados contenidos.

Los diez medios y cuentas informativas argentinas con mayor impacto acumularon 24.744 interacciones, equivalentes al 23,7% del total registrado en X. A su vez, los diez principales influencers concentraron el 43,5% de las interacciones, en muchos casos a partir de una única publicación viral relacionada con Vicuña, la Ley de Tierras, extranjerización o control de los recursos.

Facebook, en cambio, aparece como el espacio donde adquieren mayor peso las agendas locales, ambientales y regulatorias; LinkedIn sostiene buena parte del relato corporativo y sectorial, aunque con menor capacidad de amplificación fuera de ese circuito. TikTok, por su parte, todavía aparece como un terreno poco explotado para la conversación minera.

La conclusión del estudio es que el principal riesgo para la minería no es la existencia de una conversación antiminera permanente, sino la capacidad de determinados acontecimientos para cambiar rápidamente el encuadre público de la actividad. La agenda puede comenzar hablando de inversión y terminar discutiendo agua, soberanía o control territorial.

Salta se convierte en el punto de encuentro de la nueva etapa minera

En ese contexto llega Argentina Mining Norte 2026, que durante tres jornadas buscará poner en contacto a quienes están detrás de los proyectos, las inversiones y la cadena de proveedores.

La exposición llega con la totalidad de la superficie comercial ocupada, después de que la demanda empresarial obligara a ampliar en distintas oportunidades el espacio disponible. La organización espera más de 9.000 asistentes entre visitantes, empresarios, profesionales, autoridades y representantes de la industria durante las tres jornadas, mientras que el perfil de los participantes vuelve a estar marcado por un fuerte componente ejecutivo.

La programación profesional incluye 81 speakers y 65 charlas, con representantes de compañías mineras, proveedores, organismos públicos, entidades financieras, universidades y organizaciones sectoriales. Entre los participantes previstos figuran representantes de First Quantum Minerals, Eramet Eramine, Mina Pirquitas, YPF, Mansfield Minera y Ganfeng Lithium, además de autoridades e instituciones vinculadas con la actividad.

La agenda combina exploración, nuevos proyectos, energía, financiamiento, tecnología, sostenibilidad, relaciones comunitarias, recursos humanos, servicios especializados y profesionalización de proveedores, además de espacios de networking y reuniones de negocios.

La exposición puede visitarse gratuitamente con acreditación previa, mientras que las rondas de negocios están destinadas a delegados de empresas expositoras y sponsors que hayan realizado la inscripción correspondiente.

Agenda y acreditaciones de Argentina Mining Norte 2026

Así, la escena que se despliega en Salta tiene una doble lectura. Por un lado, una industria que llega a su principal encuentro de negocios con una agenda cargada de proyectos, inversiones y expectativas de crecimiento. Por otro, una conversación pública que, según el estudio de Enter Comunicación, ya dejó de ser exclusivamente minera: la discusión atraviesa economía, empleo y exportaciones, pero también ambiente, territorio, agua, soberanía y distribución de los beneficios.

La minería tiene hoy un saldo digital favorable. El desafío, para el sector, parece estar en algo más complejo: sostener ese respaldo cuando la conversación deja las salas de conferencias y llega al territorio, a las redes sociales y a la opinión pública.