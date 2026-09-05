Salta se prepara para recibir a más de 400 estudiantes en el XXIX Congreso Nacional de Ingeniería Química

El CoNEIQ se realizará del 19 al 23 de octubre en la Universidad Nacional de Salta, con conferencias, cursos, visitas técnicas, presentación de investigaciones y una Feria de Empresas orientada a la inserción laboral.

El CoNEIQ es presentado por sus organizadores como el evento académico nacional más relevante para estudiantes y profesionales del sector, con una convocatoria anual que reúne participantes de universidades de todo el país.

Salta será sede del XXIX Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química (CoNEIQ) , un encuentro que reunirá a más de 400 estudiantes de universidades de distintas provincias del país entre el 19 y el 23 de octubre. La actividad es organizada por la Asociación Salteña de Estudiantes de Ingeniería Química (ASEIQ) y tendrá como eje el intercambio académico, científico y profesional entre estudiantes, docentes, investigadores y representantes de la industria.

El acto inaugural se realizará el lunes 19 de octubre en la Casa de la Cultura , mientras que durante el resto de la semana las actividades se distribuirán entre distintos espacios de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y las instalaciones del COPAIPA .

La agenda combinará formación, investigación, contacto con empresas y actividades destinadas a la integración de estudiantes provenientes de diferentes puntos del país.

Uno de los principales componentes del CoNEIQ serán las conferencias , que estarán a cargo de investigadores y referentes de la industria. En estos espacios se abordarán tendencias vinculadas con la innovación tecnológica, la sustentabilidad y los desafíos del ejercicio profesional de la ingeniería . Las exposiciones tendrán lugar en las instalaciones del COPAIPA.

También habrá cursos de carácter teórico-práctico , dictados por docentes e investigadores especializados. Las capacitaciones se desarrollarán en aulas de la Universidad Nacional de Salta y estarán orientadas a brindar herramientas técnicas específicas y profundizar conocimientos relacionados con la ingeniería de procesos y disciplinas vinculadas.

El programa incluirá además visitas técnicas a plantas industriales y empresas locales, una instancia pensada para que los estudiantes puedan observar el funcionamiento de equipos y líneas de producción y conocer cómo se aplican en la práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica.

A esto se sumará la presentación de trabajos de investigación y desarrollo (I+D), destinada a estudiantes que se encuentran llevando adelante proyectos de investigación. Allí podrán presentar sus metodologías y resultados, recibir devoluciones e intercambiar experiencias con otros participantes. Esta actividad se realizará en el edificio del COPAIPA.

El acto inaugural se realizará el lunes 19 de octubre en la Casa de la Cultura.

Una Feria de Empresas para acercar a los estudiantes al mercado laboral

Entre las propuestas centrales estará la Feria de Empresas, que funcionará como un espacio de vinculación entre el ámbito universitario y el sector productivo.

Los estudiantes tendrán la posibilidad de presentar sus currículums, conversar con responsables de áreas técnicas y conocer cuáles son los perfiles y capacidades que actualmente demanda el mercado laboral. La iniciativa apunta a generar un contacto directo entre los futuros profesionales y las empresas, además de acercarlos a oportunidades de desarrollo profesional en distintas ramas de la industria.

La Feria se realizará en el predio de la Universidad Nacional de Salta. De esta manera, el Congreso no se limitará al intercambio académico, sino que buscará acercar a los participantes a la realidad productiva y laboral, especialmente a través del contacto con empresas y de las visitas a instalaciones industriales.

Una agenda que también incluye actividades sociales y recreativas

El programa contempla además una Actividad Solidaria, mediante la cual los organizadores buscarán generar un impacto positivo en la comunidad salteña. A través de donaciones y voluntariado, los congresistas participarán de acciones destinadas a colaborar con instituciones locales y sectores vulnerables.

El encuentro también tendrá una Actividad Recreativa al aire libre, pensada como un espacio de integración y camaradería entre los estudiantes que llegarán desde distintas universidades del país. La propuesta se realizará en el camping del COPAIPA, ubicado en las cercanías del Dique Campo Alegre.

La incorporación de estas actividades busca complementar la agenda académica y favorecer el intercambio entre los participantes más allá de las aulas y los espacios de conferencias.

ASEIQ: una organización estudiantil con casi dos décadas de trayectoria

La organización del Congreso está a cargo de la Asociación Salteña de Estudiantes de Ingeniería Química (ASEIQ), entidad que nació en 2007 por iniciativa de estudiantes salteños que habían participado del congreso nacional de ese año.

Desde entonces, la asociación trabaja para complementar la formación universitaria y acercar a los estudiantes a la realidad profesional mediante cursos, conferencias y eventos.

Entre sus antecedentes se encuentra la organización del CoNEIQ en Salta en 2011, las Primeras Jornadas Salteñas de Estudiantes de Ingeniería Química (JoSEIQ) en 2017 y las Jornadas Regionales de Estudiantes de Ingeniería Química del NOA (JoREIQ NOA) en 2024 y 2025.

Según explicaron desde la organización, el objetivo actual es continuar fortaleciendo la integración estudiantil y contribuir a la calidad de la formación de quienes cursan la carrera.

Un congreso que busca vincular universidad, ciencia e industria

El CoNEIQ es presentado por sus organizadores como el evento académico nacional más relevante para estudiantes y profesionales del sector, con una convocatoria anual que reúne participantes de universidades de todo el país.

La edición salteña buscará profundizar el vínculo entre la formación académica y las necesidades de la industria mediante conferencias, cursos, investigaciones, visitas técnicas y contacto directo con empresas.

A la vez, la realización del Congreso en Salta permitirá que los participantes conozcan el entorno productivo, cultural y natural de la región, incorporando esa experiencia al intercambio académico y profesional.

Los coordinadores generales del evento son Camila Florencia Colodro, presidenta de ASEIQ; César Riveros Ale; Bernardo Fernández Granadé y Belén Paz.

De acuerdo con los organizadores, uno de los principales objetivos es que los más de 400 congresistas tengan una experiencia de alto nivel durante los cinco días de actividades y que el encuentro contribuya tanto a su formación como a su acercamiento al mundo laboral.

Además, la organización planteó un esquema de patrocinio con las categorías Sponsor Colaborador y Sponsor Exclusivo, cuyos fondos serán destinados exclusivamente a cubrir los gastos del Congreso y garantizar el desarrollo de las actividades previstas.