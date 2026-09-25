Vicuña acelera los trabajos tempranos y ya suma 300 operadores en San Juan

El proyecto de cobre, oro y plata de San Juan incorporó 24 nuevos operadores y alcanzó 300 trabajadores en formación. El 97% es local y casi la mitad proviene de las comunidades cercanas al yacimiento. Sumaron a una compañía de seguros para la operación.

n su primer Reporte de Sostenibilidad, Vicuña informó que durante 2025 distribuyó u$s318,2 millones de valor económico, trabajó con 580 proveedores y registró 2.576 trabajadores.

Vicuña acelera su preparación para las próximas etapas de desarrollo en San Juan y ya alcanzó los 300 operadores y operadoras incorporados a sus trabajos tempranos. El último grupo sumó 24 personas que atraviesan un proceso intensivo de capacitación para el manejo de maquinaria pesada, procedimientos operativos y estándares de seguridad.

El dato adquiere relevancia porque el proyecto todavía transita una etapa previa a la construcción a gran escala, pero ya comenzó a conformar parte de la estructura humana que necesitará para avanzar. Del total de operadores, el 97% son sanjuaninos, el 47% proviene de las comunidades cercanas al yacimiento y el 16,3% son mujeres .

La capacitación es realizada junto a instructores especializados y apunta a desarrollar competencias técnicas y de seguridad antes de que los trabajadores se incorporen a nuevas fases operativas. El proceso forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo de talento local para una iniciativa que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol , en San Juan y en la zona fronteriza con Chile.

El avance laboral se produce mientras Vicuña consolida una serie de hitos que modificaron el escenario del proyecto durante 2026. En junio, el Gobierno nacional aprobó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) . El monto inicial supera los u$s9.000 millones a lo largo del proyecto. Vicuña se convirtió así en el primer proyecto de cobre argentino en obtener esa categoría.

El régimen aporta un marco de estabilidad de largo plazo para una iniciativa cuya estrategia de desarrollo contempla distintas etapas. BHP informó que Vicuña avanzaba hacia una posible decisión de inversión para la primera etapa hacia fines de 2026, mientras que el proyecto continúa ejecutando trabajos tempranos, ingeniería y planificación.

En paralelo, el desarrollo de infraestructura comenzó a tomar forma. La compañía adjudicó en septiembre la construcción del Tramo A del Corredor Norte a una UTE con participación sanjuanina y avanzó con proyectos vinculados al sistema eléctrico provincial. La agenda también incluye nuevas iniciativas para fortalecer la cadena de proveedores y la formación de trabajadores de Iglesia y Jáchal.

La dimensión económica del proyecto ya se refleja antes de la construcción definitiva. En su primer Reporte de Sostenibilidad, Vicuña informó que durante 2025 distribuyó u$s318,2 millones de valor económico, trabajó con 580 proveedores y registró 2.576 trabajadores pertenecientes a empresas contratistas. La participación sanjuanina alcanzó el 60% entre los proveedores y el 80% entre el personal contratista.

Del total de operadores de Vicuña, el 97% son sanjuaninos, el 47% proviene de las comunidades cercanas al yacimiento y el 16,3% son mujeres.

Un distrito de cobre que sigue creciendo

El proyecto es una sociedad conjunta entre BHP y Lundin Mining, con una participación de 50% para cada compañía, y reúne los depósitos Josemaría y Filo del Sol. La estrategia contempla un desarrollo por etapas que permitiría ampliar progresivamente la capacidad productiva del distrito.

La exploración también continúa. Vicuña retomó en septiembre una campaña intensiva en Filo del Sol, mientras que los trabajos técnicos y de preparación avanzan sobre el conjunto del proyecto. BHP informó a comienzos de 2026 que los recursos de Vicuña habían incorporado 9 millones de toneladas adicionales de cobre contenido, llevando el recurso del distrito a 47 millones de toneladas de cobre contenido sobre una base de 100%.

El movimiento de equipos y la incorporación de personal muestran así una etapa de preparación cada vez más concreta. Los 300 operadores no representan todavía el inicio de la producción, pero sí una señal del proceso de construcción de capacidades que acompaña a un proyecto que busca avanzar desde los trabajos tempranos hacia una eventual decisión de inversión y posterior construcción.

Vicula ya alcanzó los 300 operadores y operadoras incorporados a sus trabajos tempranos.

Vicuña incorporó un nuevo actor para gestionar los riesgos del megaproyecto

Marsh fue designado bróker oficial de Vicuña luego de un proceso de licitación en el que participaron distintos competidores del mercado. La compañía tendrá a su cargo el asesoramiento y la gestión de riesgos del proyecto binacional.



Según informó la firma a Energy Report, el vínculo con Vicuña es resultado de un proceso estratégico iniciado en 2017 y se apoyará en un equipo especializado en minería con base en Argentina, junto con capacidades de sus operaciones en Chile, Latinoamérica y el Caribe y Canadá.

“La designación en el Proyecto Vicuña refleja nuestro compromiso sostenido con el desarrollo económico del país y de la región”, afirmó Matías Rosales, CEO de Marsh Argentina y Uruguay, quien destacó la combinación entre capacidades globales y presencia local.

“Este hito es el resultado de una visión de largo plazo y de nuestra capacidad para integrar el talento global con una sólida presencia local, bajo la fosofía One Company”, afirmó Matías Rosales, CEO de Marsh.

Damián Zucchi, VP líder de Minería en Marsh Argentina, señaló que asumir la gestión de riesgos implica “una enorme responsabilidad” frente a un desarrollo de escala binacional y remarcó la complejidad estructural, logística y operativa que requiere un esquema de análisis y cobertura para una iniciativa de estas características. El diseño del programa involucró áreas de estrategia, reaseguros, placement y especialidades técnicas bajo la metodología corporativa denominada “One Company”.