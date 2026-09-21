CAPROSEMITP celebró sus 11 años y reivindicó el rol de los proveedores de la Puna en el desarrollo minero

La Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna reunió a autoridades, empresas, instituciones y socios en una cena de gala en Salta. La entidad, fundada en San Antonio de los Cobres, destacó su trayectoria, la integración regional y el desafío de ampliar las oportunidades para las PyMEs y comunidades originarias.

Gabriela Miranda, presidenta de CAPROSEMITP, encabezó la celebración por los 11 años de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna, que reunió a autoridades, empresas y socios en Salta.

La Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (CAPROSEMITP) celebró sus 11 años de trayectoria con una cena de gala que reunió a empresarios, socios, autoridades provinciales y representantes de instituciones vinculadas con la actividad minera de Salta. La noche combinó el reconocimiento por el camino recorrido con una mirada hacia los desafíos que plantea la expansión de la minería y el desarrollo de los proveedores locales.

El encuentro tuvo lugar en un clima de camaradería y encuentro , con la presencia del ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión ; el secretario de Minería y Energía de la Provincia, Gustavo Carrizo ; el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durán ; representantes de REMSA, la Cámara de Minería de Salta y la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPEMISA), además de un importante número de socios de CAPROSEMITP.

La celebración permitió poner en perspectiva el recorrido de una institución que nació con una mirada puesta en generar oportunidades para los habitantes de la Puna a partir de la participación en actividades como la minería y el turismo , y que con el paso de los años amplió sus vínculos con empresas, organismos públicos y comunidades.

CAPROSEMITP fue fundada el 5 de octubre de 2015 en San Antonio de los Cobres , en el corazón de la Puna salteña y territorio de fuerte presencia de la comunidad Kolla. Desde sus comienzos, la institución buscó construir un espacio de encuentro y cooperación para promover el desarrollo productivo de una región atravesada por grandes desafíos, pero también por un creciente potencial minero y turístico.

Uno de los rasgos distintivos de su origen fue su integración. La cámara se presentó como la primera Cámara PyME del país integrada por emprendedores de pueblos originarios , con una propuesta orientada a combinar identidad territorial, autonomía económica y participación en la economía formal.

Su fundador y primer presidente, Luis Vacazur, impulsó una visión que buscó trascender las fronteras provinciales y vincular a los distintos territorios de la Puna de Salta, Jujuy y Catamarca, bajo una misma perspectiva de desarrollo regional.

Luis Vacazur reció en San Anonio de los Cobres, Salta, y convirtió un pequeño emprendimiento familiar en una compañía con 150 empleados y equipos propios.

Durante la celebración, los discursos coincidieron en destacar el papel de la institución y la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos entre los distintos actores que conforman la cadena de valor minera.

La actual presidenta de CAPROSEMITP, Gabriela Miranda, agradeció la presencia de autoridades, empresarios y socios y puso en valor el sentido del aniversario. “Es una ocasión especial para celebrar lo recorrido, encontrarnos y seguir generando vínculos y oportunidades para los proveedores de la Puna”, expresó Miranda.

La frase sintetizó uno de los principales objetivos que la entidad plantea para esta nueva etapa: que el crecimiento de la minería se traduzca también en más participación de empresas locales, capacitación, empleo y oportunidades para las comunidades de la región.

Minería, turismo y una mirada regional

La actividad minera ocupa un lugar central en la historia reciente de la Puna salteña y en las perspectivas económicas de la región. En ese contexto, CAPROSEMITP construyó su identidad alrededor de la necesidad de que los emprendimientos locales puedan incorporarse a una cadena de valor que demanda cada vez más bienes, servicios y capacidades.

La institución también desarrolló una agenda vinculada al turismo comunitario y cultural, buscando ampliar las alternativas productivas de las comunidades puneñas y poner en valor la identidad, la historia y los recursos naturales de la región.

Su misión institucional apunta al desarrollo integral de la Puna Argentina mediante el fortalecimiento de las PyMEs locales y la participación activa de los pueblos originarios en la economía formal, con eje en la sostenibilidad, la identidad territorial y la equidad social.

Desde esa perspectiva, la cámara sostiene que la minería y el turismo pueden funcionar como actividades capaces de generar oportunidades, siempre que exista una articulación entre comunidades, empresas y Estado.

El desafío de integrar a los proveedores

A lo largo de sus 11 años, CAPROSEMITP también participó de iniciativas orientadas a fortalecer la cadena de valor minera. Entre ellas, la entidad destaca su participación como una de las instituciones impulsoras de la Ley Provincial de Promoción Minera N° 8164, considerada por la cámara una herramienta para ampliar las oportunidades para los proveedores locales.

La institución también desarrolló acciones de capacitación y profesionalización, además de iniciativas de integración regional y programas vinculados al turismo comunitario y al desarrollo productivo sostenible.

El objetivo es que las empresas y emprendedores de la Puna puedan responder a las demandas de una actividad minera que requiere servicios especializados, mano de obra capacitada, logística, infraestructura y proveedores de distintos tamaños.

En ese sentido, la discusión sobre el desarrollo minero no se limita a la inversión en los proyectos. También alcanza a la capacidad de generar un entramado productivo alrededor de ellos.

Para CAPROSEMITP, cada proveedor que logra incorporarse a una operación minera representa una oportunidad para generar actividad económica en el territorio, desarrollar capacidades y ampliar la participación de las comunidades.

De la celebración a los próximos desafíos

La noche de aniversario funcionó así como un punto de encuentro entre la historia institucional y una nueva etapa para la actividad minera en Salta.

Con una presencia cada vez mayor de grandes proyectos en la Puna, el desafío para las cámaras y empresas locales pasa por transformar las oportunidades que genera la inversión en capacidades permanentes, con capacitación, profesionalización y desarrollo de proveedores.

CAPROSEMITP plantea como parte de su agenda continuar trabajando junto con organismos públicos, compañías y comunidades para fomentar la capacitación técnica, impulsar el turismo comunitario y fortalecer la integración de la Puna con el resto del país.

La entidad también reivindica la identidad histórica de la región y su vínculo con la ex Gobernación de Los Andes, como referencia para una mirada común sobre el territorio puneño.

La celebración de los 11 años encontró a la cámara con una agenda que combina minería, turismo, proveedores, comunidades originarias y desarrollo regional. Una construcción que, según la institución, busca integrar la sabiduría ancestral con la innovación productiva y convertir a la Puna en una protagonista del desarrollo económico del norte argentino.

La cena terminó con música en vivo y baile, en un cierre festivo que prolongó el espíritu de camaradería de la jornada. Entre reconocimientos, encuentros y conversaciones sobre el futuro, CAPROSEMITP celebró más de una década de trayectoria y renovó su compromiso con una premisa que atraviesa su historia: generar oportunidades desde el propio territorio y fortalecer el entramado productivo de la Puna.