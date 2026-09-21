Vicuña y UOCRA acordaron adicionales para trabajadores que construyan el proyecto en la Cordillera

El convenio establece reglas comunes para las empresas contratistas y subcontratistas y contempla adicionales y compensaciones para los trabajadores que desempeñen tareas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Del acto participaron José Morea y Ron Hochstein, por Vicuña, Gerardo Martínez por Uocra, y Cristian Jerónimo de la CGT.

Vicuña y la UOCRA acordaron un esquema de adicionales y compensaciones para los trabajadores que participen de la construcción del proyecto de cobre y oro en San Juan , a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes. El convenio marco fija condiciones laborales específicas para las empresas contratistas y subcontratistas, reconoce las exigencias particulares de trabajar en un entorno de alta montaña y fija un marco común para las distintas etapas de desarrollo de la iniciativa.

Según indicaron desde Vicuña , el acuerdo contempla beneficios y compensaciones adicionales para los trabajadores , que se suman a las condiciones establecidas en el convenio colectivo vigente del sector. Entre los principales puntos se incluyen adicionales asociados a las condiciones geográficas propias del trabajo en altura y compensaciones vinculadas con los esquemas de trabajo o rosters implementados en el proyecto.

De esta manera, Vicuña y UOCRA buscan establecer criterios homogéneos y previsibilidad en las condiciones laborales para las compañías que participen de las obras. El convenio reconoce específicamente las condiciones particulares de quienes desarrollan sus tareas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar , así como las exigencias que implica trabajar en un entorno de alta montaña.

El acuerdo se suma al trabajo que Vicuña y UOCRA vienen desarrollando en dos frentes: la formación de talento local y la generación de condiciones laborales adecuadas y seguras para los trabajadores que tendrán participación en esta etapa del proyecto.

Ron Hochstein, de Vicuña Corp., y Gerardo Martínez, líder de la Uocra, celebraron el acuerdo que beneficia a los trabajadores de la construcción.

En ese marco, recientemente la compañía también firmó un convenio con la Fundación UOCRA para implementar programas de capacitación en San Juan orientados a la operación de maquinaria pesada y oficios especializados. El objetivo es fortalecer las capacidades disponibles en la provincia y ampliar las oportunidades de incorporación de trabajadores locales al desarrollo del proyecto.

El convenio fue suscripto por Ron Hochstein, CEO de Vicuña, y José Morea, Country Director para Argentina, mientras que por UOCRA firmó Gerardo Martínez, secretario general de la organización. “Un proyecto de esta envergadura requiere que trabajemos desde el inicio con quienes formarán parte de su desarrollo. Este acuerdo nos permite hacerlo sobre una base de diálogo, reglas claras y condiciones de trabajo adecuadas, especialmente dado el entorno exigente de la alta montaña”, señaló Hochstein.

El CEO de Vicuña también destacó el vínculo con la Fundación UOCRA y su aporte a la estrategia de la compañía. “El enfoque en brindar oportunidades de capacitación junto a la Fundación UOCRA constituye una parte importante de la Estrategia de Sostenibilidad de Vicuña”, agregó.

De acto también participó Cristian Jerónimo, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la Argentina (SEIVARA).

El proyecto apunta a la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata en San Juan. Según el RIGI presentado y aprobado, Vicuña comprometió una inversión inicial de u$s9.737 millones.

De qué se trata el proyecto Vicuña

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining creada para el desarrollo del depósito Filo del Sol, pero también del yacimiento Josemaría, ubicado íntegramente en San Juan, y donde también estuvo Energy Report.

Actualmente, Vicuña emplea a mas de 2.700 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.580 desarrollan tareas en Argentina. La dotación incluye unos 617 empleados directos y 1.963 trabajadores contratistas. Tal como aseguró la empresa, el 91,9% del personal total es argentino y más del 81% de los trabajadores directos proviene de San Juan, mientras continúan los programas de capacitación para incorporar mano de obra de las comunidades cercanas.

El efecto económico también se refleja en la cadena de abastecimiento. Hoy el proyecto trabaja con 245 proveedores activos, integrados por 45 empresas proveedoras de bienes y 200 prestadoras de servicios. De ese total, 150 compañías son sanjuaninas, lo que representa el 61,2% de toda la red de proveedores.

La firma del acuerdo da continuidad al trabajo conjunto entre Vicuña y UOCRA, tanto a nivel nacional como en San Juan, con el objetivo de acompañar el desarrollo del proyecto a través de capacitación, generación de empleo y establecimiento de condiciones de trabajo seguras y adecuadas para las características de la operación en la cordillera.