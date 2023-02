Wintershall Dea elevó a u$s480 millones sus planes de inversión en Argentina

“El año 2022 fue muy particular para todos, no solo para Wintershall Dea, sino para todo el mercado energético”, dijo Thilo Wieland, miembro del directorio de la empresa y responsable para América Latina, al inicio de una videoconferencia con periodistas de Argentina. “La guerra en Ucrania ha marcado a muchos de nosotros”, agregó, y reafirmó que la compañía se retira de Rusia. “Cooperar en ese país ya no era factible”, sentenció.

La mesa redonda con Wieland se realizó luego que Mario Mehren, CEO de Wintershall Dea, presentó a nivel global los datos del 2022: sin contabilizar Rusia tuvieron un Ebtida de €5.400 millones; ingresos ajustados de €900 millones; una deuda neta de €1.500 millones y una caja de €3.100 millones, con €2.500 millones de flujo libre.

“América latina es una región de mucho crecimiento para nosotros y crucial. Tenemos previstas nuevas inversiones en Argentina y México. Seguimos invirtiendo en Neuquén y en Tierra del Fuego, con el Proyecto Fénix, que no solo es uno de los más significativos en el portfolio de Wintershall Dea, sino para la Argentina”, señaló Thilo Wieland.

Según comentaron los ejecutivos alemanes, Argentina sigue siendo un país central para la empresa y más aún con los cambios en los portafolios por la guerra, tras registrar pérdidas extraordinarias no monetarias por unos €7.000 millones. “Ahora Argentina está segundo en cuanto a la producción”, revelaron. “El 2022 fue muy auspicioso, con una producción diaria de 63.000 barriles de petróleo equivalente por día, de los cuales el 92% corresponde a gas natural, todo un éxito. Para 2023 en Argentina planeamos una producción que se mantenga estable”, afirmó Wieland.

“Queremos consolidar el compromiso con el país para invertir hasta €450 millones (unos u$s480 millones) para los próximos cuatro años, tanto en el proyecto Fénix de Tierra de Fuego, como en el desarrollo de bloques en Neuquén”, anunció el director para la región. Hasta fines del año pasado la inversión prevista eran de €350 millones, aunque aclararon que en ese momento no se contemplaban las inversiones totales para el país.

Wintershall Dea en Argentina

Wintershall Dea mantiene activa una producción convencional de gas natural y petróleo crudo en Neuquén desde hace 25 años. Tiene una participación del 27,3% en el yacimiento convencional del bloque Aguada Pichana Este, junto a TotalEnergies 27,3%, YPF 27,3% y PAE 18,1%, y posee en el mismo bloque el 22,5% de las participaciones de shale gas en Vaca Muerta, junto a los mismos operadores: TotalEnergies 41%, YPF 22,5% y PAE 14%.

Pero además, son socios con las mismas empresas con un 24,7% en el bloque San Roque, el cual tiene una extensión de más de 1.040 km² y se ubica al noreste de Aguada Pichana.

“En Neuquén extendimos las licencias por 10 años para tener una producción consistente y contribuimos a sostener la demanda energética de Argentina. Queremos avanzar con las próximas fases de desarrollo en Aguada Pichana Este: invertiremos u$s300 como consorcio para los próximos dos años, con 20 pozos adicionales”, remarcó Wieland.

“El gas para Argentina y el mundo será cada vez más importante y en eso estemos enfocados, como lo hicimos en el pasado. Esto ofrece muchas oportunidades para la Argentina. Si podemos pasar de importador a exportador ayudaría mucho al país, a la balanza comercial, y en eso podemos contribuir, con todos los años de experiencia que tenemos en el país”, añadió.

Proyecto Fénix

Con una producción máxima prevista de 10 millones de metros cúbicos de gas al día, se espera que el proyecto offshore Fénix suministre gas natural durante más de 15 años, a partir de 2025. “Es un proyecto insignia, no solo para nosotros, sino para todo el país, ya hemos decidido invertir con TotalEnergies y PAE unos u$s700 millones en conjunto”, ratificó Wieland.

El consorcio CMA-1, integrado por las tres compañías energéticas, aporta alrededor del 15% del total de la producción nacional de gas, y proviene de los campos en el Mar Argentino: Antares-Ara-Cañadón Alfa, Hidra, Ara South, Kaus, Carina y Aries, además de Vega Pléyade.

Offshore Cuenca Austral hidrocarburos.jpg En Tierra del Fuego se operan los yacimientos onshore Ara y Cañadón Alfa y los yacimientos offshore situados en el Mar Argentino y bautizados Carina-Fenix-Orion-Orion Norte-Orion Oeste; Aries-Aries Norte; Vega Pleyade; Hidra-Hidra Sur, y Carina, entre otros.

En abril de 2022, el consorcio CMA-1 obtuvo una ampliación de la concesión hasta 2041. El yacimiento Vega Pléya está conectado a través de un gasoducto submarino de 77 kilómetros con las plantas de tratamiento onshore en Río Cullen, Tierra del Fuego. En mayo de 2019 se finalizó la expansión de la planta de tratamiento de Cañadón Alfa y ahora se anunció la construcción de dos nuevos trenes de compresores de baja presión y un tercer ducto de 35 kilómetros, que conecta la planta Río Cullen con la instalación de tratamiento y exportación de gas Cañadón Alfa.

“Fenix se puede desarrollar de manera muy sostenible, con infraestructura existente, y solo con construir una tubería de 35 kilómetros, y de ahí pasa a los centros de demanda alta de Buenos Aires. Argentina es un país muy rico en cuanto a recursos naturales, y este proyecto es muy importante para nosotros. Habrá más proyectos de exploración offshore, y si hay yacimientos que estén en condiciones, seguiremos avanzado”, comentó Wieland.

Según pudo saber Ámbito, el consorcio construye una nueva plataforma para aguas profundas para el Fénix en Italia, que podría llegar al país a fin de año. “Me siento muy optimista para el progreso que veremos en el 2023”, dijo el directivo germano.

Proyectos CO2 e Hidrógeno

Pero otro de los pilares de la compañía europea es la transición energética. En ese marco, Wintershall Dea tiene previsto desarrollar un negocio de gestión del carbono y el hidrógeno, que supondrá entre 20 y 30 millones de toneladas anuales de CO2 hasta 2040.

El CEO Mario Mehren explicó que ya están desarrollando importantes mercados de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y de hidrógeno bajo en carbono y que su meta al 2040 equivaldría al 70% de las emisiones de CO2 de la enorme industria siderúrgica alemana. “No se trata de un mero plan teórico. Ya estamos actuando. En tan sólo unos días, en Dinamarca, se inyectará CO2 en alta mar, en el yacimiento subterráneo de Nini-West. Estamos convencidos que esta inyección de prueba será el preludio del almacenamiento de CO2 a gran escala en Nini West a partir de 2025 o 2026”, enfatizó Mehren.

“Este proyecto, el proyecto Greensand, es sólo uno de los muchos proyectos que estamos impulsando en el Mar del Norte. Durante 2022 obtuvimos nuestra primera licencia de almacenamiento de CO2 en Noruega, la licencia Luna. Creamos el proyecto NOR-GE, cuyo objetivo es conectar la industria alemana con el almacenamiento de CO2 en Noruega. Y estamos trabajando en un centro de transporte de hidrógeno y CO2 en Wilhelmshaven, en Alemania”, continuó.

“Juntos, estos proyectos pueden marcar una verdadera diferencia: conectando Alemania, Noruega y Dinamarca. Descarbonizando la industria alemana y europea, con almacenamiento seguro de CO2 en alta mar, y creando nuevas cadenas de valor. Ese es nuestro objetivo. Conseguirlo supondrá una importante evolución de nuestro negocio. Vamos por buen camino”, subrayó el CEO.

En la charla con periodistas argentinos, Thilo Wieland agregó que la transición también está muy enfocada en Argentina, ofreciendo el conocimiento que poseen de Europa. “Nos estamos asociando y creando un sistema energético más sostenible”, dijo y recordó que a fines del 2022 se firmó el acuerdo de integración al Consorcio H2Ar, una iniciativa intersectorial de la industria para impulsar la economía local del hidrógeno. “Es muy importante porque es transectorial, con todos los socios, y es la forma correcta. Para construir un mercado tenemos que tener a todos los actores en la misma mesa”, aseveró.

“Estamos muy activos en gestionar carbono e hidrógeno en Europa, con proyectos en piloto o desarrollo. Esos aprendizajes esperamos poder aplicarlos en otras partes del mundo”, sostuvo, y reclamó aquí la sanción de la Ley del Hidrógeno, que Ámbito reveló días atrás en exclusiva.

Ese borrador que pronto ingresará al Congreso abarca los tipos de hidrógeno azul, rosa y verde, sus vectores, y pone énfasis en el equipamiento de la cadena de valor y la incorporación de bienes y servicios de alto contenido tecnológico. Entre otros beneficios otorga:

acceso libre a divisas por el 50% de las exportaciones,

estabilidad fiscal por 30 años,

retenciones del 0% durante la primera década,

pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancia,

exenciones por importación de bienes,

deducción de la Carga Financiera del Pasivo Financiero,

extensión del plazo para computar los quebrantos,

acreditación y/o devolución anticipada del IVA

“Vemos que en el entorno regulador que tenemos ahora el Gobierno ha tratado de esforzarse para dar incentivos en cuentos por ejemplo, al cambio de divisas y para los volúmenes de diferentes proyectos petróleo y gas, y hay un porcentaje que puede usarse de forma favorable”, analizó Thilo.

“Es un paso positivo, una dirección correcta, pero como compañía internacional de gas y petróleo necesitaríamos acceso libre a los mercados extranjeros como parte de los servicios que estamos requiriendo, porque al fin y al cabo estos solo están disponibles en dólares estadounidenses, y por lo tanto, anhelamos que haya más pasos en esa dirección, porque es algo que se necesita, porque mientras en un lado se pagan facturas, en otros se pagan dividendos”, indicó al responder una consulta de este medio sobre la ley.

“En América Latina estamos contemplando cuáles son las oportunidades que tenemos en estas áreas. Lo que todavía no tenemos es un marco regulatorio que nos dé una orientación para saber cómo actuar en este sentido, pero por su puesto vamos a llevar a cabo una transferencia de conocimiento de estos proyectos del norte de Europa a América Latina”, insistió.

“En cuanto tengamos oportunidades para aprovechar, que están contempladas en el marco regulatorio, las vamos a empezar a ejecutar y también trabajemos en proyectos de menor escala, con nuestros socios, para reducir emisiones y veremos qué oportunidades se plantean para el futuro. Primero necesitamos el marco, y luego tendremos proyectos concretos. Queremos desarrollar este campo en América Latina”, destacó Wieland.

“Veo que el Gobierno está al tanto de los desafíos que se tienen en el sector energético, pero hay todavía muchas cosas por hacer”, recalcó antes del cierre de la mesa redonda.