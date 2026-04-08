Un informe privado midió influencia corporativa y marcó un fuerte recambio de liderazgos en la Argentina + Seguir en









El relevamiento ubicó a YPF como la compañía más influyente, seguida por Banco Galicia y MercadoLibre. Entre los ejecutivos, lidera Martín Migoya.

El sector de servicios financieros se consolidó como el más influyente dentro del ecosistema empresarial, superando a rubros históricamente dominantes como energía y automotriz. Gemini IA

Un nuevo ranking sobre influencia empresarial en la Argentina dejó una foto clara de los cambios en el poder corporativo: mayor protagonismo de los CEOs, fuerte recambio de nombres y un creciente peso del sector financiero en la construcción de liderazgo.

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El informe, elaborado por la consultora HORSE, corresponde a la séptima edición del ranking Thought Leaders 100 y se basa en el análisis de millones de datos recolectados durante doce meses. A partir de un sistema de scoring desarrollado por economistas y especialistas en data, el estudio evalúa variables como presencia en medios, engagement digital, posicionamiento del CEO, participación en eventos y networking ejecutivo.

En ese marco, YPF se ubicó en el primer lugar entre las empresas más influyentes del país tras una performance consistente en todas las dimensiones analizadas. El podio lo completaron Banco Galicia y MercadoLibre.

El informe también confirma un cambio de época: el sector de servicios financieros se consolidó como el más influyente dentro del ecosistema empresarial, superando a rubros históricamente dominantes como energía y automotriz.

En paralelo, el ranking de ejecutivos refleja una creciente centralidad de los líderes en la construcción de reputación corporativa. Allí, Martín Migoya, CEO de Globant, alcanzó el primer puesto, impulsado por su fuerte presencia en medios y su alto nivel de interacción digital.

El Top 5 lo completan Pablo Sibilla (Renault), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Martín Galdeano (Ford) y Silvia Tenazinha (Salesforce). ceo Recambio y especialización Uno de los datos más relevantes de esta edición es el nivel de recambio: se registraron 50 nuevos CEOs, 21 nuevas empresas y un 45% de ejecutivos que participan por primera vez. Para los autores del informe, este movimiento evidencia una competencia creciente por el posicionamiento y una dinámica cada vez más volátil. En términos de canales, el estudio confirma un cambio estructural en la forma en que se construye la influencia. La red profesional LinkedIn se consolidó como el principal espacio de visibilidad ejecutiva: más del 90% de los CEOs tienen actividad allí, mientras que más del 85% no registra presencia en X. El análisis también muestra una fuerte especialización en determinadas dimensiones. Por ejemplo, Marcos Galperin lidera en presencia en medios y engagement digital, mientras que Luis Guastini se destaca en participación en eventos y networking. Sin embargo, ninguno logra ingresar al Top 5 general, lo que refuerza la importancia de una estrategia integral. En materia de diversidad, los avances siguen siendo limitados: las mujeres representan el 22% del total y solo dos integran el Top 10, entre ellas Silvia Tenazinha y María Julia Bearzi. Para los autores del informe, el cambio de paradigma es claro: las marcas ya no alcanzan por sí solas para generar confianza. En un contexto donde las audiencias demandan mayor transparencia, los ejecutivos ganan protagonismo como cara visible de las compañías y se convierten en piezas clave para construir credibilidad, influencia y liderazgo en el mundo corporativo.