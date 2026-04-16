La canasta de crianza saltó casi 10% en marzo: ¿cuánto se necesita para mantener un hijo? + Seguir en









La canasta de crianza llegó a saltar 9,7% durante el mes pasado y se ubicó muy por encima de la inflación registrada durante el mes, la cual fue del 3,4%.

La canasta de crianza casi que triplicó a la inflación en marzo.

La canasta de crianza para menores subió con mucha fuerza durante marzo y casi que triplicó la inflación registrada durante el mes, la cual fue del 3,4%. El grupo etario que más subió fue el de los adolescentes con un avance del 9,7% el mes pasado y un acumulado de 11,28% para el primer trimestre.

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Entre febrero y marzo, la canasta de crianza para recién nacidos y bebés trepó 7,3% al pasar de $480.463 a $515.236. En la franja etaria integrada por niños de 1 a 3 años el avance mensual también fue del 7,6%, luego de escalar de $572.590 a $616.046.

Entre las infancias de 4 a 5 años la suba fue del 9,8%, tras un trepar desde los $490.459 a los $538.587. A su vez, entre los niños de mayor edad (de 6 a 12 años) el incremento también fue del 9,7%, al pasar de $616.484 a los $676.431.

Inflación: 10 meses consecutivos sin bajas La inflación de marzo superó el umbral clave del 3%, al alcanzar el 3,4%, y ya acumuló diez meses consecutivos sin bajas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El principal impulso llegó de las tarifas y la educación, en el mes de la vuelta a clases; aunque también fue clave el salto del precio del barril del petróleo, que impactó directo en los combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.

En el mes de la vuelta a clases, la división de mayor aumento fue Educación (+12,1%), seguida de Transporte (+4,1%) debido a los fuertes incrementos en combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos.