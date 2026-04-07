Caso YPF: Burford pide más tiempo para apelar y busca reabrir un fallo clave para la Argentina

El plazo original para avanzar con la presentación vence este viernes, por lo que el tribunal deberá resolver el pedido a más tardar en las próximas horas. La decisión será clave para definir si los demandantes logran mantener abierta la disputa en una instancia superior.

Burford busca extender los plazos para apelar el fallo que dejó sin efecto la condena contra la Argentina.

El juicio internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo tras el pedido de prórroga presentado por los fondos demandantes para extender el plazo de apelación. Burford Capital y Eton Park solicitaron a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York más tiempo para intentar revertir el fallo que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por u$s16.100 millones.

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El plazo original para avanzar con la presentación vence este viernes, por lo que el tribunal deberá resolver el pedido a más tardar en las próximas horas. La decisión será clave para definir si los demandantes logran mantener abierta la disputa en una instancia superior.

El objetivo de los fondos es solicitar una revisión “en banc”, es decir, que el caso sea analizado por la totalidad de los jueces del tribunal y no solo por el panel de tres magistrados que falló recientemente a favor de la Argentina.

Se trata de un mecanismo excepcional dentro del sistema judicial estadounidense, reservado para casos que presentan diferencias profundas de interpretación jurídica o que pueden tener impacto en la jurisprudencia del circuito.

Para avanzar en esa dirección, Burford necesita presentar su solicitud dentro del plazo establecido o conseguir la extensión que ahora reclama.

El argumento: falta de tiempo para preparar la apelación

La defensa de los fondos justificó el pedido en las limitaciones de agenda de su abogado principal, el reconocido letrado Paul Clement. Según la presentación, el especialista enfrenta “obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas” que le impedirían elaborar adecuadamente la estrategia dentro del tiempo previsto.

Este planteo busca ganar margen para estructurar una apelación más sólida en un caso que, por su complejidad, requiere un desarrollo técnico detallado.

El fallo que cambió el escenario del caso

A fines de marzo, la Cámara del Segundo Circuito revocó la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, que había condenado al Estado argentino a pagar más de u$s16.100 millones más intereses por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF en 2012.

El tribunal de apelaciones, con dos votos a favor de la Argentina y uno en disidencia, concluyó que la jueza había interpretado de manera incorrecta el derecho argentino aplicable al caso.

Los jueces Denny Chin y Beth Robinson sostuvieron que los estatutos de una empresa no generan obligaciones contractuales entre accionistas que puedan ser reclamadas en tribunales estadounidenses. Además, señalaron que la legislación argentina de expropiaciones impide que terceros interfieran judicialmente en ese tipo de procesos.

En contraste, el juez José Cabranes votó en disidencia y respaldó la postura original de Preska.

YPF Torre Puerto Madero Mariano Fuchila

La magnitud del litigio convirtió al caso YPF en uno de los más relevantes para la economía argentina en el ámbito internacional. La condena original representaba un riesgo financiero significativo para el país.

El fallo de la Cámara fue interpretado como un alivio inmediato en términos fiscales y también como una señal positiva para los mercados, que reaccionaron con mejoras en los activos argentinos vinculados al sector energético.

Sin embargo, la continuidad del proceso judicial mantiene abierto un foco de incertidumbre que podría extenderse en el tiempo.

Las alternativas que evalúa Burford

Tras el revés judicial, Burford enfrenta dos caminos posibles. El primero es avanzar con la revisión en banc, opción que ahora intenta habilitar mediante el pedido de prórroga. El segundo es recurrir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Ambas alternativas presentan dificultades. La revisión por parte de todos los jueces del circuito es poco frecuente y requiere condiciones específicas, mientras que la Corte Suprema acepta solo una pequeña porción de los casos que recibe cada año.

En este contexto, especialistas que siguen el expediente consideran que las chances de revertir el fallo son limitadas, aunque el fondo aún busca agotar todas las instancias disponibles.

La reacción del mercado y la señal a inversores

El impacto del fallo también se reflejó en los mercados financieros. Las acciones de Burford registraron fuertes caídas tras conocerse la decisión judicial, lo que evidenció el escepticismo de los inversores sobre la posibilidad de revertir el resultado.

A pesar de este escenario, el propio tribunal dejó una advertencia relevante: si bien falló a favor de la Argentina en términos jurídicos, reconoció que el Estado no cumplió con los compromisos asumidos con los accionistas durante el proceso de privatización en los años noventa.

Este punto introduce un elemento adicional en la evaluación del riesgo país, al poner en discusión la credibilidad del marco regulatorio para inversores internacionales.

Un proceso que aún no tiene definición final

El pedido de Burford para ampliar los plazos marca el inicio de una nueva etapa en el litigio. La decisión de la Cámara sobre esta solicitud será el primer paso para determinar si el caso avanza hacia una instancia superior o si comienza a cerrarse el capítulo judicial en favor de la Argentina.

Más allá del resultado inmediato, el expediente continúa siendo uno de los más sensibles para el país, tanto por su impacto económico potencial como por las señales que envía al mercado internacional.