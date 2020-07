Cataluña reconfina a 200.000 personas por un rebrote de coronavirus

"La población deberá permanecer en su domicilio", anunció la responsable regional de Salud, Alba Vergés, en una conferencia de prensa. La zona afectada, alrededor de la ciudad de Lérida, con más de 200.000 habitantes, ya había sido aislada del resto de España hacia una semana.

Es la primera vez desde el 21 de junio, cuando terminó el confinamiento general en España, que se vuelve a decretar el confinamiento domiciliario en una zona.

El alcalde de Lérida, Miquel Pueyo, dijo que las medidas “evitan un confinamiento total”, algo que tendría “un impacto económico muy fuerte” en la zona, ya que podrán salir de sus casas personas de servicios esenciales o que cuidan a ancianos o niños.

“Estamos en una situación grave”, aseguró Pueyo, y pidió que se garanticen los sueldos de los trabajadores que “durante 15 días” no puedan desplazarse, bien porque no puedan salir o no puedan entrar en los municipios afectados.

España llegó a ser uno de los países más golpeados del mundo por el coronavirus, con 28.400 muertos, y este domingo las regiones de Galicia y País Vasco, en el norte, votaban en unas atípicas elecciones, con medidas reforzadas de higiene y cientos de votantes excluidos por estar enfermos de coronavirus.

Con el desconfinamiento están apareciendo nuevos focos de contagio en Europa, el continente con más decesos, unos 202.000 sobre 2,8 millones de contagiados.