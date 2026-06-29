Aaron Taylor-Johnson es el hombre lobo en el tráiler de "Werwulf", la nueva película de terror de Robert Eggers + Agregar ámbito en









Taylor-Johnson y Lily-Rose Depp vuelven a trabajar con el director en este proyecto, tras haber colaborado previamente en "Nosferatu" de 2024.

Taylor-Johnson vuelve a colaborar con el director de "Nosferatu".

Universal presentó el esperado primer tráiler de Werewulf, la película se estrenará en cines el 25 de diciembre. El tráiler nos presenta a Aaron Taylor-Johnson como la criatura protagonista, quien sufre una intensa transformación que aterroriza a los habitantes del pueblo.

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Taylor-Johnson y Lily-Rose Depp vuelven a trabajar con el director Robert Eggers en este proyecto, tras haber colaborado previamente en Nosferatu. Willem Dafoe y Ralph Ineson también regresan para esta nueva película de terror ambientada en la época, dirigida por Eggers.

De qué trata Werewulf La sinopsis dice: "En la Inglaterra del siglo XIII, una criatura misteriosa acecha en un campo neblinoso mientras el folclore local se convierte en una aterradora realidad para los aldeanos".

Embed - WERWULF - Official Trailer [HD] - Only In Theaters Christmas Jack Morris, Jan Bijvoet, Ritchi Edwards y Bodhi Rae Breathnach también forman parte del elenco del filme.

Chris y Eleanor Columbus de Maiden Voyage son productores ejecutivos. Junto con Focus Features, Eggers y Sjón producen la película tras haber coescrito juntos The Northman en 2022.

Focus Features ha colaborado en todas las películas de Eggers, incluyendo la aclamada por la crítica Nosferatu, estrenada el día de Navidad de 2024. En esa película, Depp interpretó a una joven atormentada después de que el vampiro Conde Orlok (Bill Skarsgård) se obsesionara con ella. Taylor-Johnson interpretó a Friedrich Harding, un escéptico convencido de que los vampiros no existen. Nicholas Hoult y Emma Corrin también participaron en la película, que recaudó 40 millones de dólares en su estreno navideño y llegó a superar los 181 millones de dólares en todo el mundo. Eggers no es un novato en el género de terror, ya que anteriormente dirigió The Northman con Alexander Skarsgård y The Witch con Anya Taylor-Joy e Ineson. En 2019, dirigió The Lighthouse, protagonizada por Robert Pattinson y Dafoe.

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