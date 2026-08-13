Una de las directoras de "Matrix" afirma que Hollywood no quiere financiar su nueva película por tener un elenco trans

Lilly Wachowski es también conocida, junto a su hermana Lana, por las películas "Speed Racer", "Cloud Atlas" y "Jupiter Ascending" así como la serie de televisión "Sense8".

Lilly Wachowski , codirectora de la franquicia Matrix , habló abiertamente sobre las dificultades para conseguir financiación para su nueva película, que cuenta con un reparto completamente transgénero.

La cineasta es también conocida, junto a su hermana Lana, por las películas Speed Racer , Cloud Atlas y Jupiter Ascending y la serie de televisión Sense8 .

Ambas hermanas son mujeres transgénero; Lana hizo su transición en la década de 2000, mientras que Lilly anunció la suya en 2016. Lilly ha descrito retrospectivamente Matrix como una "metáfora trans", ya que sus temas de identidad y transformación reflejan las experiencias de ambas directoras.

Durante una reciente entrevista en el podcast The Business de KCRW, la cineasta reconoció que, lamentablemente, "no es el mejor momento en la industria para intentar hacer este tipo de cosas, porque todas estas oportunidades están disminuyendo para las personas con ese tipo de historias que contar", específicamente aquellas con "voces subrepresentadas y puntos de vista marginados".

Wachowski puso como ejemplo su siguiente proyecto, The Hunted , diciendo que ha sido un reto porque cuando mostró el guion en Hollywood, nadie quería financiar el thriller político distópico cuyo presupuesto ronda los 10 millones de dólares.

“A la gente le gusta, pero no quieren producirla porque tiene un reparto completamente trans”, dijo refiriéndose a la película. “Tengo que ser creativa y buscar diferentes maneras de hacerla llegar al público”.

Wachowski añadió que el guion, que coescribió con su pareja, Mickey Ray Mahoney, "fue sumamente importante para mí escribirlo". Continuó: "Fue una respuesta a lo que está sucediendo en el mundo con las personas trans, y me brindó un espacio sumamente catártico donde volcar toda mi ira, rabia y frustración".

A pesar de los obstáculos para conseguir financiación, Wachowski dijo que ha recurrido a otras maneras de dar a conocer esta historia al público, "que quizás no impliquen una película de 10 millones de dólares", como por ejemplo, la lectura en directo del guion que realizó a principios de este mes en el teatro Dynasty Typewriter de Los Ángeles.

“Voy a salir y voy a disfrutar de esa alegría trans con todos mis amigos. Y espero que lo vivamos juntos”, dijo Wachowski sobre la lectura del guion de The Hunted . “No es lo que me había imaginado, pero el resultado final es el mismo”.

Además de Wachowski y Mahoney, The Hunted está siendo producida por Lawrence Mattis y Sarah Marie Flores en Anarchists United y Natasha Lyonne en Ariadne Collective.