Susan Sarandon y Hannah Einbinder fueron detenidas en una protesta contra Benjamín Netanyahu frente a la ONU

Las actrices participaron de una manifestación en Nueva York antes del discurso del primer ministro israelí ante la Asamblea General.

Las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder fueron detenidas durante una protesta frente a la ONU.

Las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder fueron detenidas este jueves por la policía de Nueva York durante una protesta contra Benjamín Netanyahu frente a la sede de la ONU . Einbinder es conocida por interpretar a Ava Daniels en la serie Hacks.

La movilización se realizó mientras Netanyahu se preparaba para intervenir ante la Asamblea General de la ONU . En imágenes difundidas desde el lugar se puede ver a agentes de la policía llevar a Sarandon y Einbinder esposadas fuera de la protesta. Hasta el momento, no está confirmado si fueron arrestadas formalmente o solo demoradas.

Sarandon, ganadora del Oscar por Mientras estés conmigo (Dead Man Walking) y protagonista de Thelma & Louise, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la guerra en Gaza . A comienzos de septiembre sostuvo que su posición pública sobre Palestina había afectado su carrera y que le habían retirado proyectos cinematográficos.

Hannah Einbinder interpreta a Ava Daniels en la comedia Hacks, papel por el que ganó un Emmy como actriz de reparto en 2025 . También protagoniza, junto a Gillian Anderson, la película de terror Teenage Sex and Death at Camp Miasma, dirigida por Jane Schoenbrun. La actriz ha participado en manifestaciones en apoyo a Palestina y habló públicamente sobre las posibles consecuencias profesionales de expresar esa postura.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , habló este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en medio de una protesta dentro del recinto: numerosas delegaciones abandonaron la sala cuando comenzó su intervención. Desde el estrado, respondió a quienes se retiraban y los llamó “cobardes” .

Netanyahu dedicó buena parte de su discurso a defender la actuación de Israel en Gaza y a rechazar las acusaciones de genocidio. También apuntó contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien mantiene un enfrentamiento público desde antes de su llegada a la ciudad.

“Israel no cometió genocidio. Israel evitó el genocidio”, sostuvo el primer ministro. La afirmación contradice las conclusiones de una comisión internacional independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2025 determinó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, algo que el gobierno israelí rechaza.

Netanyahu también volvió sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Comparó su impacto proporcional sobre la población israelí con el de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y afirmó que equivaldría a “16 ataques del 11-S”.

En otro tramo, cuestionó las críticas de países europeos a Israel por supuesto colonialismo. “¿Y quién nos acusa? Entre otros, gente de Reino Unido y Francia. Ellos inventaron el concepto: sus colonias se extendían por todo el mundo”, expresó.

El mandatario defendió además la ofensiva israelí contra Irán y agradeció el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump. Durante la exposición mostró un dispositivo de comunicación satelital Starlink y afirmó que quería dejárselo a la delegación iraní.