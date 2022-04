Acusan a una actriz de "Doctor Strange" de abusar sexualmente de una menor

Según la BBC, los abusos tuvieron lugar entre 2005 y 2008, cuando la víctima tenía entre 13 y 15 años. La demandante declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Nottingham y reveló que, como los acusados eran instructores de artes marciales, los admiraba por su trabajo en esta disciplina.

Aparentemente los primeros abusos ocurrieron después de que la pareja le diera alcohol y Phythian la desafiara a practicarle sexo oral a Marke. "Sabía que estaba mal, pero simplemente no sabía cómo salir de la situación ni decir nada. Recuerdo haber intentado copiar la reacción de Zara, porque la admiraba y trataba de ser como ella en todos los sentidos", afirmó.

El abuso continuó e incluso la mujer aseguró que Marke amenazó con "romperle las rótulas" si se lo contaba a alguien. "Simplemente dijo que nadie me creería si lo contaba. Siempre tuvieron poder sobre mí", aseguró.

Phythian y Marke se enfrentan a 14 cargos de actividad sexual con un menor. Marke también está acusado de cuatro cargos adicionales por agredir a otra mujer que denunció lo ocurrido ante la policía.

Además de haber trabajado en Doctor Strange, Phythian también ha participado como actriz en producciones como The Dark Kingdom, Street Blood, Transit 17 o Tribal Get Out Alive. Su filmografía como especialista de acción incluye producciones como Macbeth, Morgan y Toque de queda.