La película "Mortal Kombat II" confirmó su fecha de estreno en HBO Max + Agregar ámbito en









Esta nueva entrega eleva la intensidad del torneo más letal del cine, expandiendo el universo de la saga con combates épicos, guerreros inéditos y una amenaza capaz de alterar el destino de todos los reinos.

La película basada en el popular videojuevo llega al streaming.

Mortal Kombat II, de New Line Cinema, estrena en streaming exclusivamente por HBO Max este 24 de julio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta nueva entrega eleva la intensidad del torneo más letal del cine, expandiendo el universo de la saga con combates épicos, guerreros inéditos y una amenaza capaz de alterar el destino de todos los reinos. Todo esto, manteniendo la acción brutal y el humor irreverente que la han convertido en un fenómeno global.

De qué trata Mortal Kombat II En esta historia, los campeones de Earthrealm deberán librar las batallas más peligrosas de sus vidas para impedir que el mal absoluto conquiste el universo. A la lucha se une uno de los personajes más esperados por los fans: Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, quien debuta en la franquicia junto a un elenco estelar que incluye a Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Ludi Lin, Martyn Ford, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Josh Lawson, Max Huang y Mehcad Brooks.

En este capítulo, el torneo alcanza una escala sin precedentes. Los defensores de Earthrealm deberán enfrentar a guerreros legendarios, antiguos enemigos y fuerzas oscuras que amenazan con inclinar la balanza a favor del Mundo Exterior.

Con secuencias de combate espectaculares y una apuesta aún más ambiciosa, la película es una experiencia imperdible tanto para los seguidores de toda la vida como para una nueva generación de espectadores.

La película está dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater, basada en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias. La producción está a cargo de Todd Garner, E. Bennett Walsh, James Wan, Toby Emmerich y Simon McQuoid, mientras que los productores ejecutivos son Michael Clear, Judson Scott, Jeremy Slater, Ed Boon y Lawrence Kasanoff. Mortal Kombat II llega a HBO Max este 24 de julio.