Sony Pictures publicó el primer adelanto de la próxima película de terror Resident Evil: Noche Cero. Basada en los videojuegos de terror de gran popularidad de Capcom, la cinta está coescrita por Shay Hatten y Zach Cregger, director de Weapons y Barbarian, quien también ejerce como director.
"Resident Evil: Noche Cero": la nueva película del director de "Weapons" presentó su primer tráiler oficial
Basada en los videojuegos de terror de gran popularidad de Capcom, la trama del filme presenta a un nuevo protagonista y una historia original.
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La película no incluye personajes ya conocidos del universo de Resident Evil, como Leon S. Kennedy o Jill Valentine, pues Cregger buscaba crear una historia nueva y original. La trama presenta a un nuevo protagonista: un mensajero que entrega un paquete y que se ve envuelto en un brote en Raccoon City.
De qué trata Resident Evil: Noche Cero
En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que sin saberlo se encuentra en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin descanso mientras una noche fatídica y horrible se derrumba a su alrededor en el caos.
El Resident Evil original se lanzó para PlayStation en 1994, pero posteriormente estuvo disponible para varias consolas. Se han lanzado más de una docena de secuelas y remakes, incluyendo Resident Evil Requiem, estrenado este año.
Resident Evil en el cine
Ha habido seis películas anteriores de Resident Evil, comenzando con la película de Milla Jovovich y Michelle Rodriguez de 2002. Jovovich protagonizó Resident Evil: Apocalypse (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012) y Resident Evil: The Final Chapter (2017).
En 2021, el cineasta Johannes Roberts asumió el reinicio de la franquicia Resident Evil: Welcome to Raccoon City como guionista y director. La franquicia ha recaudado colectivamente más de 1.200 millones de dólares en la taquilla mundial.
La última película de Resident Evil está producida y cofinanciada por Constantin Film. Robert Kulzer, Roy Lee de Vertigo Entertainment, Miri Yoon y PlayStation Productions también participan en la producción.
Resident Evil está programada para llegar a los cines el 17 de septiembre.
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