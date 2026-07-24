Las acciones de Intel se disparan más de 5% y supera las expectativas de ganancias gracias a la IA

La empresa prevé unos ingresos para el tercer trimestre de entre u$s15.800 y u$s16.800 millones, y acelera la producción a gran escala de chips con su próxima tecnología de fabricación 14A, compitiendo con Nvidia y AMD.

Intel proyectó el jueves beneficios e ingresos trimestrales superiores a las previsiones, lo que impulsó sus acciones un 5,2% en las operaciones posteriores al cierre del mercado regular y llevó a la compañía a ampliar sus planes de inversión para los próximos dos años, en un contexto en que la expansión de los centros de datos de IA incrementa la demanda de sus unidades centrales de procesamiento.

Intel prevé unos ingresos para el tercer trimestre de entre u$s15.800 y u$s16.800 millones , frente a la estimación media de los analistas de u$s15.100 millones, según datos recopilados por LSEG. Estima que el beneficio ajustado será de 38 centavos por acción, frente a las estimaciones de los analistas de 27 centavos.

La empresa estadounidense se está beneficiando del boom de lo que se conoce como "IA agentiva", en la que agentes autónomos realizan tareas como la programación informática en nombre de los usuarios humanos.

Los resultados avalan la estrategia del director ejecutivo, Lip-Bu Tan, para recuperar el liderazgo tecnológico y competir con empresas como Nvidia y Advanced Micro Devices en el demandante mercado de los chips de IA.

La empresa acelera la producción a gran escala de chips con su próxima tecnología de fabricación 14A, compitiendo con Nvidia y AMD.

Los inversores siguen de cerca los negocios de centros de datos y de fabricación por contrato de Intel como indicadores clave del éxito de la reestructuración.

En una conferencia con analistas, Tan señaló que los avances del segundo trimestre llevaron a Intel a "comprometerse plenamente" con la producción a gran escala de chips fabricados con su próxima tecnología de fabricación 14A en 2028.

El año pasado, Intel había advertido de que podría verse obligada a abandonar la tecnología 14A si no conseguía encontrar un cliente importante rápidamente, lo que habría dejado a EEUU fuera de la carrera por fabricar los chips más rápidos del mundo.

Intel se beneficia de la expansión de los centros de datos de IA y la demanda de sus unidades centrales de procesamiento.

En el segundo trimestre, que finalizó el 27 de junio, Intel anunció que las ventas aumentaron un 25.4%, hasta los u$s16.130 millones de dólares, y que el beneficio ajustado fue de 42 centavos por acción, frente a las estimaciones de u$s14.420 millones de dólares y 21 centavos por acción.

Shay Boloor, estratega jefe de mercado de la empresa de investigación tecnológica Futurum Group, indicó que "la acción puede seguir revalorizándose si Intel consigue convertir la actual escasez de centros de datos en un crecimiento sostenido de los ingresos, mejora la rentabilidad de su negocio de fundición y, por último, anuncia los clientes externos necesarios para validar la siguiente fase de la recuperación de la fabricación".