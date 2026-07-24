Robertito Funes Ugarte apuntó contra María Becerra por mostrar una bandera Argentina en España: "Una caradura" + Agregar ámbito en









Sus palabras generaron un fuerte repudio en redes, donde muchos usuarios salieron a defender a la “Nena de Argentina” y a cuestionar el tono del periodista.

Funes Ugarte cargó contra la popular cantante.

Tras el final del Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de una campaña "antiargentina". En ese contexto María Becerra eligió marcar posición durante un show en Barcelona, allí la “Nena de Argentina” desplegó una bandera celeste y blanca, un guiño directo a sus compatriotas que generó el inesperado repudio del periodista Roberto Funes Ugarte.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En LN+, el conductor lanzó críticas contra Becerra en vivo: “A esta la voy a atender yo”, dijo molesto, antes de calificar la escena como “un espanto” y acusarla de ser “amiga de todas estas que critican a la Argentina, que vivieron al país, que van a Estados Unidos y se creen re divas”. Sus palabras generaron un fuerte repudio en redes, donde muchos usuarios salieron a defender a la “Nena de Argentina” y a cuestionar el tono del periodista.

Además, el periodista también arremetió contra Lali Espósito que la ligó de rebote sólo por haber ido de vacaciones a la Isla de Mallorca. "Yo entiendo que los artistas tienen su ideología y tienen su manera de pensar pero muchas veces se van de mambo, se alían o se juntan entre ellas y las metés a todas en la misma bolsa. Yo no sé por qué no se dedican a cantar y a hacer maravillas con su arte sacando las banderas políticas, porque eso no ayuda mucho. Más en este país donde está todo tan dividido", expresó.

"Yo a María la vi bastante no partidaria", la defendió su compañera de piso. Pero, siguió con su postura crítica: "No, yo sí. Apoya a Lali Espósito y a todas estas otras. Son zurdas con OSDE que viajan en primera clase, que tienen casas brutales, hablan de los pobres y no ayudan nada. Son unas caraduras".

View this post on Instagram María Becerra y un gesto que se viralizó en redes sociales Durante su presentación en el BARTS Festival de Barcelona, Becerra desplegó una bandera argentina sobre el escenario y fue ovacionada por el público.

Las imágenes comenzaron a difundirse en X, donde numerosos usuarios destacaron la actitud de la cantante y la respuesta del público español. En los videos se observa a Becerra sonriendo mientras sostiene la bandera argentina y saluda a los presentes.