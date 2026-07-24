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24 de julio 2026 - 11:42

Robaron $3,5 millones a un camionero mientras acomodaba la lona de su camión en Jujuy

El transportista también perdió su DNI, la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación del vehículo. La Policía trabaja para identificar a los responsables.

El robo ocurrió en la madrugada de este viernes.&nbsp;

El robo ocurrió en la madrugada de este viernes. 

Un chofer de transporte de cargas denunció que fue víctima de un robo durante la madrugada mientras esperaba para cargar combustible en una estación de servicio del barrio Antártida Argentina, en la ciudad jujeña de Palpalá. De acuerdo con fuentes policiales, el conductor, oriundo de Monte Quemado, en Santiago del Estero, se encontraba en la provincia por motivos laborales cuando decidió detenerse para reabastecer el camión antes de continuar su recorrido.

Mientras aguardaba, advirtió que la lona del semirremolque estaba desatada, por lo que descendió del vehículo para acomodarla. En ese momento escuchó el ruido de una de las puertas de la cabina, aunque creyó que se había cerrado por efecto del viento. Sin embargo, al regresar descubrió que le habían sustraído una riñonera negra.

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Los detalles del robo en Jujuy

Según informó el medio Jujuy al Momento, en el interior llevaba alrededor de $3,5 millones en efectivo, además de su DNI, la licencia de conducir, la cédula verde y la documentación del camión. Tras advertir el robo, el transportista consultó a clientes y personas que se encontraban en el lugar, pero nadie pudo aportar información sobre movimientos sospechosos ni identificar a los presuntos autores.

El hecho ocurrió en Palpalá, Jujuy.

El hecho ocurrió en Palpalá, Jujuy.

La denuncia fue radicada en la Seccional N° 47, donde se iniciaron actuaciones bajo la carátula de robo. La investigación continúa con la recolección de testimonios y otras evidencias para intentar identificar a los responsables.

Los investigadores señalaron que el hecho ocurrió en un lugar de circulación constante y en un lapso muy breve, lo que dificulta reconstruir con precisión los movimientos de los sospechosos. Hasta el momento no se informaron avances oficiales ni la recuperación del dinero y la documentación robada.

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