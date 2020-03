Adiós al cineasta Stuart Gordon

Aunque las causas no fueron especificadas por su familia, el director Stuart Gordon murió el martes a los 72 años. Basta nombrar un solo título para ubicarlo: “Re-animator”,de 1985 llevo más allá de los límites conocidos la combinación de horror, gore, humor negro y sexo, todo esto basado en el universo de H.P. Lovecraft. Ninguna película, hasta ahora, ha mejorado aquel extraño cocktail como lo hizo Gordon. Lamentablemente, nunca gozó de buena salud, al punto de que tuvo que abandonar lo que hubiera sido su primer film mainstream, “Querida, encogí a los niños”, de Disney, debido a un ataque de hipertensión en 1992. Nacido en Chicago en 1947, su carrera comenzó en el teatro, con una puesta de “Peter Pan” que le provocó a él y su esposa, la actriz Carolin Purdy, una demanda por obscenidad. Pero la dificultad de llevar sus conceptos al teatro, más una propuesta del productor Brian Yuzna, culminaron en la pequeña obra maestra “Re-animator”. Basada en un cuento muy menor de Lovecraft, “Herbert West, Re-animator”, la película es considerada el non plus ultra del sexo y el terror lovecraftiano, e inició las frecuentes colaboraciones de Gordon con el actor Jeffrey Combs, que volvió a hacer de científico loco en la siguiente y también lovecraftiana “From Beyond”. En algunos países la película fue rebautizada “Resonator” para aprovechar el film previo. También para el productor Yuzna, hizo un film de terror menos exitoso, “Dolls” y luego emprendió proyectos para Disney, como la ya mencionada “Querida, encogí a los niños”, y de mayor presupuesto como “La fortaleza” film de prisión futurista protagonizado por Christopher Lambert, una de sus pocas películas estrenadas en los cines argentinos.