Adiós a Jewison, un director todoterreno

Su carrera se inició con una serie de comedias livianas, algunas con Doris Day ( “La salsa de la vida”, “No me manden flores” ), pero luego de “El arte de amar” (1965),con James Garner, estrenó ese años su primera película “de culto”: “The Cincinatti Kid” , que en la Argentina llevó el absurdo título de “Adiós ilusiones”. En ella se enfrentaban un jugador novato de póquer, el Kid, (Steve McQueen) con un tahúr veterano, interpretado por una gloria de Hollywood como Edward G. Robinson.

Al año siguiente tuvo un gran éxito de boletería con la comedia política sobre la Guerra Fría, “Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos”, y en 1967 su nombre llegó a la cumbre con el thriller “Al calor de la noche” (“In the Heat of The Night”), donde abordaba el tema del odio racial. La película estaba protagonizada por Sydney Poitier, Rod Steiger y Warren Oates. “Al calor de la noche” ganó el Oscar a Mejor Película, Poitier a Mejor Actor, y tuvo otras tres estatuillas técnicas. Jewison fue candidato a Mejor Director pero le ganó Mike Nichols por “El graduado”, película que en cambió cayó ante la suya. En 1969, Jewison volvió a convocar a Steve McQueen, quien con Faye Dunaway interpretaron otro policial resonante: “The Thomas Crown Affair”, rebautizado acá “Sociedad para el crimen”.