Premios Oscar 2024: la Academia de Hollywood anunció los finalistas de 10 categorías

El aclamado filme de Greta Gerwig, "Barbie", encabezó la lista con cinco menciones preliminares, incluyendo sonido y canción original con tres nominaciones: "What I Was Made For?" de Billie Eilish, "Dance the Night" de Dua Lipa y "I'm Just Ken" de Mark Ronson y Andrew Wyatt, y música original del último dúo.