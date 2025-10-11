Histórico: "Las Murciélagas" salieron bicampeonas del mundo

El equipo nacional obtuvo su segundo título consecutivo tras vencer 2 a 0 a Japón en la final.

La selección argentina de sóftbol femenino, conocida como "Las Murciélagas" , se consagró este sábado bicampeona mundial al ganarle a Inglaterra por 2 a 0 en la final del IBSA Women’s Blind Football World Championships 2025.

La final fue muy pareja desde el comienzo. Recién cuando faltaban 8 minutos y 35 segundos para terminar el partido, Yohana Aguilar , con la 10 en la espalda, abrió el marcado. Poco después, Gracia Sosa, con la 8, selló el encuentro para el delirio de Argentina.

"Lo dieron todo, dejaron el alma y escribieron otra página gloriosa del deporte argentino. Se merecen esta alegría que no tiene fin. Son nuestras, son de Argentina, son las Murciélagas: bicampeonas del mundo ", destacó Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADC) en sus redes sociales.

En el primer tiempo jugaron Agustina Medina, Yohana Aguilar, Gracia Sosa, Guillermina Corrales y Micaela Segovia. En el segundo ingresaron Sandra Yanaje, Florencia Massenzana, Milagros Romero y Micaela Aguilar .

En la semifinal, "Las Murciélagas" derrotaron a nada más y nada menos que a Brasil. Terminaron 0 a 0, pero en el alargue, Agustina Medina marcó el único tanto del partido. En la fase de grupo derrotaron 5-0 a Canadá, 1-0 a Turquía y 1-0 a Japón.

Un lugar en las potencias del deporte

El resultado consolida al país como el único país en lograr dos títulos consecutivos en esta categoría en la última década. El primer campeonato había sido obtenido en la edición anterior, celebrada en 2023, cuando le ganaron 2 a 1 a Japón en la final.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por el entrenador Gonzalo Abbas y los asistentes Santiago Jugo, Sofía Sosa y Julieta Martín.

El torneo, organizado por la IBSA Women’s Blind Football World Championships 2025, contó con la participación de 16 selecciones nacionales.