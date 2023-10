Ahyre necesario para el folclore haciendo "Eco" en el Konex

Con el decisivo aporte de las percusiones de Guido Bertini, definitivamente ungido en un quinto y esencial integrante, y con el personal toque de los virtuosos vientistas César Vilte y Franco Aban quienes añadieron elementos a la propuesta, la agrupación nacida en 2019 potenció desde "Eco" y con su puesta en vivo el camino elegido.

"Casi sin darnos cuenta nos fuimos encontrando con el concepto de 'Eco' a partir de tomar conciencia de la importancia de la naturaleza, de tener en cuenta el valor del agua y de todos los demás recursos naturales, en su mayoría no renovables, y desde nuestra trinchera de la música y el arte tenemos la intención de aportar un granito de arena en ese sentido", dijo Vasconcellos a Télam en septiembre pasado y el disco y su presentación reafirmaron esa proclama.

Ahyre refiere como pocos - y como casi nadie en la escena grande del folclore- a los problemas socioambientales que acarrean las políticas extractivistas y, desde un formato sonoro tan agradable como eficaz, abraza además una concepción latinoamericanista que opera como otra declaración de principios.

"Creemos que el concepto medular del disco lo da la cosmovisión andina", sostuvieron el "Colo" y sus compañeros en aquella charla de un mes atrás en un hotel del centro porteño y con ese pulso evidenciado en "Río" y "Cusco" - dos de las canciones de "Eco"- se abrió la velada en el Konex apenas pasadas las 20.

Enseguida y con el estribillo de "Árbol" ("Hoy vengo con los que cantan/para salvar a la tierra/Hoy vengo a dejar semillas/del árbol de la conciencia"), la declaración de principios siguió tomando cuerpo.

Con una personalidad musical y escénica sin prejuicios como para darle entidad a la guitarra eléctrica del "Colo" pero para también hacer sonar el charango en manos del cumpleañero Giménez, apreciar los toques de teclados de Maldonado y apoyarse en la certera base de bajo y percusiones de Mónico y Bertini, también visitó gemas de Los Huayra como "Si pudieras", "Identidad", "Código de barro" y "Adiós que te vaya bien".

Pero, además, la propuesta incluyó una gran versión de "El témpano" (himno de la llamada Trova Rosarina compuesto por Adrián Abonizio y popularizado por Juan Carlos Baglietto) de impronta rockera pero con el pulso del bombo legüero y hasta un pasaje fogonero con los cinco reunidos en torno a una luz en plano nadir (desde el piso del escenario hacia arriba).

"Este es un fuego para congregarnos y el plan es que cantemos todos", propuso Vasconcellos y en esa intimidad donde destacó el canto grupal que incluyó a la audiencia se sucedieron grandes y ovacionados momentos de la mano de "Silencio", "Cómplices" y "La Luna", lo que motivó un apunte gracioso del músico cuando comentó: "Si sabíamos esto veníamos así nomás y nos ahorrábamos varios fletes".

Pero antes y después de esa ceremonia el recital siguió sumando elementos distintivos de alto impacto como el inicio con la ejecución de la gaita de la hermosa canción "Bellasombra" (cuyo registro en el homónimo disco debut de Ahyre compartieron con Raly Barrionuevo) y un set de chacareras que desató el baile en una agradable noche bajo un cielo encapotado.

Contra una pantalla-telón como fondo de tablado entregando visuales de corte psicodélico, la alerta ductilidad de la formación además estalló con "Las ideas" ("Son hermosas las miradas/Que muestran otros caminos/Para abrazar nuestras mentes/Mejor no quedarnos quietos/Son mejores las ideas/Cuando tienen movimiento") que operó como una actualización posible de la frase "Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa", atribuida a la anarquista feminista Emma Goldman.

El intenso camino del "Eco" de Ahyre que seguramente se multiplicará en los tradicionales festivales folclóricos de verano, comenzó en Santa Fe, pasó por Uruguay y tras el Konex tendrá un noviembre con seis funciones.

El 9 llegará al Centro Cultural Martín Fierro de Jujuy, el 10 al Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán; el 16 estará en el Cine Teatro Catamarca; el 17 y 18 se tocará en el Teatro Juan Carlos Saravia de Salta y el 25 en Teatro El Círculo de Rosario.