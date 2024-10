Al Pacino reveló en sus memorias que estuvo al borde de la muerte

"Lo que pasó fue que me encontraba inusualmente mal, luego tuve fiebre y me empecé a deshidratar, así que llamamos a una enfermera", ha contado ahora Pacino en una entrevista con The New York Times, donde detalla lo rápido que fue empeorando.

"Fue un momento de pensar: ahora estás aquí, y de repente ya no. Y entonces me di cuenta de que ni siquiera había escrito mis memorias", añade el Pacino, uno de los actores más importantes de su generación, estrella de la saga El padrino y conocido por interpretaciones inolvidables como Serpico, Tarde de perros, El precio del poder o Atrapado por su pasado, entre muchas otras.

El asistente que salvó a Al Pacino

El oscarizado actor ha profundizado un poco más en esa experiencia durante una entrevista con People, donde agradece a su asistente Michael Quinn haber avisado a los médicos en cuanto se dio cuenta de que algo no iba bien.

"No creo que muriese. Todo el mundo pensaba que había muerto, pero no: perdí el conocimiento", deja claro Pacino, aunque esta experiencia cercana a la muerte no estuvo exenta de revelaciones de carácter metafísico, que llevan al actor a citar a Shakespeare.

"No vi una luz blanca ni nada así", cuenta en el New York Times. "No hay nada. Ya lo dice Hamlet: 'Ser o no ser; un país sin descubrir de cuyos confines no regresa ningún viajero (...). Nunca había pensado en esto, pero ya sabes cómo somos los actores: suena bien poder decir que estuve muerto. ¿Qué hay cuando no hay nada?".