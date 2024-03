Al Pacino anunció que publicará sus memorias

El libro del actor "Scarface" y "The Godfather" será publicado por Penguin Random House y ha sido descrito en un comunicado de prensa como la "memoria de un hombre que no tiene nada que temer ni nada que ocultar". La declaración continúa, calificando el libro como “un relato sorprendentemente revelador de una vida creativa en su totalidad”.

El libro también analizará el trabajo de Pacino en la escena teatral de vanguardia de Nueva York en los años 60 y 70 antes de su importante pausa cinematográfica con "The Panic of Needle Park", "The Godfather" y "The Godfather Part II", "Serpico" y "Dog Day Afternoon".

Hablando de Sonny Boy en un comunicado de prensa, Pacino compartió: “Escribí Sonny Boy para expresar lo que he visto y por lo que he pasado en mi vida. Ha sido una experiencia increíblemente personal y reveladora reflexionar sobre este viaje y lo que la actuación me ha permitido hacer y los mundos que me ha abierto. Toda mi vida ha sido un éxito y hasta ahora he sido un tipo muy afortunado”.

Sonny Boy se lanzará el 8 de octubre.