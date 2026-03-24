Día de la Memoria: los famosos que se sumaron a la jornada en Plaza de Mayo + Seguir en









Actores, actrices y otras figuras de la cultura acompañaron las actividades por el 24 de marzo y compartieron imágenes y mensajes en respaldo a la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

Distintas figuras del espectáculo y la cultura participaron este martes en Plaza de Mayo de la jornada por el Día de la Memoria y difundieron imágenes de su presencia en la convocatoria.

El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia convocó este martes a una multitud en el centro porteño, bajo el marco del 50° aniversario del último golpe militar. Entre columnas, carteles, pañuelos y consignas de Nunca Más, también hubo una fuerte presencia de figuras del mundo de la cultura, que acompañaron la jornada tanto en la calle como a través de las redes sociales.

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Una de las actrices que compartió varias postales de la movilización fue Julieta Díaz, que mostró imágenes desde las inmediaciones de la Asociación Argentina de Actores y también durante la marcha junto a colegas como Jorgelina Aruzzi y Gloria Carrá.

En otras publicaciones se la vio con Lali Espósito, además de una foto grupal con Paula Carruega, Celina Font y Michel Noher, en una recorrida que dejó ver a distintas generaciones de artistas sumadas a la convocatoria.

lali Instagram También participaron Flor de la V, Pablo Echarri y Nancy Dupláa, todos con presencia en la movilización hacia Plaza de Mayo. A ellos se sumó Marcelo Subiotto, que se mostró junto a una pancarta dedicada al cineasta desaparecido Raymundo Gleyzer, una de las figuras más emblemáticas del compromiso político y cultural durante los años previos a la dictadura. El actor Daniel Hendler también apareció en algunas de las imágenes difundidas durante la jornada.

La fecha también tuvo una dimensión familiar. Julieta Nair Calvo asistió junto a su pareja y sus hijos, y compartió una postal que reflejó esa transmisión generacional del sentido del 24 de marzo: el recuerdo de lo ocurrido durante la dictadura y la necesidad de sostener viva la memoria en las nuevas generaciones.

marcha--- Instagram Mensajes en redes y adhesiones desde distintos ámbitos Más allá de quienes estuvieron en la calle, varios artistas eligieron expresarse desde sus cuentas. Natalia Oreiro publicó fotos e ilustraciones vinculadas a Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación HIJOS, con mensajes centrados en la memoria colectiva, la búsqueda de justicia y el rechazo al olvido. En la misma línea se manifestó Georgina Barbarossa, que compartió una imagen del pañuelo blanco con la leyenda “Nunca Más” y un mensaje alusivo a los 50 años del golpe. Esa publicación fue replicada por Eleonora Wexler, amplificando una consigna que volvió a ocupar un lugar central en la jornada. marcha famosos- Instagram Por su parte, Florencia Peña había sido parte de la vigilia del 23 por la noche y dejó una de las reflexiones más cargadas de sentido sobre la fecha. En su mensaje, puso el acento en la necesidad de seguir explicando a los más jóvenes qué ocurrió en la Argentina durante la dictadura y por qué la defensa de la memoria sigue siendo un tema vigente. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flor_de_P/status/2036431652692410702&partner=&hide_thread=false Nuestras heroínas. #NuncaMás https://t.co/dEMm9VjZxN — Florencia Peña (@Flor_de_P) March 24, 2026 La participación de actores, actrices y otras personalidades volvió a mostrar el vínculo histórico entre el mundo de la cultura y los reclamos por Memoria, Verdad y Justicia.