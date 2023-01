"Alerta extrema": superacción al viejo estilo

Las locaciones selváticas filipinas y las imaginativas escenas de acción ayudan a sobrellevar detalles elementales del libro, que tiende subtramas que luego debe resolver abruptamente. Pero lo cierto es que el film no aburre, tiene villanos temibles y evita los estereotipos del héroe de acción para el protagonista, porque el más violento no es Butler sino Mike Colter, el reo a ser extraditado. Lo curioso es que en la era del streaming este film tenga estreno en salas y no haya ido directo a alguna de las plataformas,que ahora reemplazan al “Directo a video” de otros tiempos.

D.C.

“Alerta extrema” (“Plane”, G.B.-EE.UU., 2023). Dir.: J, F. Richet. Int.: G.Butler, M. Colter, D. Pineda.