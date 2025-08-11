SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de agosto 2025 - 11:48

"Alerta Rock! Vol. 1" llega a Vorterix: Mujer Cebra, Nenagenix y más

Un ciclo de estilo auténtico, potente y de vanguardia. Lo nuevo de la escena está acá.

Mujer Cebra encabeza la primera edición de Alerta Rock!

El ciclo Alerta Rock! Volumen 1 se realizará el domingo 24 de agosto desde las 16h., en el Teatro Vorterix (Federico Lacroze y Alvarez Thomas) y contará con la participación de cinco bandas en pleno ascenso: Mujer Cebra, Nenagenix, WRRN, Daniela Milagros y SUNLID.

El ciclo Alerta Rock! nace como una plataforma que impulsa a la nueva escena del rock en Buenos Aires a través de una cuidada curaduría artística presentando una selección de artistas emergentes que marcan el pulso de una generación con sonido propio.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Alerta Rock! Vol. 1

Las entradas para la primera edición del ciclo Alerta Rock! están disponibles en: www.allaccess.com.ar

image

El Teatro VTX tiene una extensa historia ligada a grandes nombres de la música y en esta ocasión se convierte en el escenario perfecto para la primera edición de ALERTA ROCK!, el futuro del Nuevo Rock en nuestro país.

