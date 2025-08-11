El ciclo Alerta Rock! Volumen 1 se realizará el domingo 24 de agosto desde las 16h., en el Teatro Vorterix (Federico Lacroze y Alvarez Thomas) y contará con la participación de cinco bandas en pleno ascenso: Mujer Cebra, Nenagenix, WRRN, Daniela Milagros y SUNLID.
"Alerta Rock! Vol. 1" llega a Vorterix: Mujer Cebra, Nenagenix y más
Un ciclo de estilo auténtico, potente y de vanguardia. Lo nuevo de la escena está acá.
El ciclo Alerta Rock! nace como una plataforma que impulsa a la nueva escena del rock en Buenos Aires a través de una cuidada curaduría artística presentando una selección de artistas emergentes que marcan el pulso de una generación con sonido propio.
Cómo y dónde conseguir las entradas para Alerta Rock! Vol. 1
Las entradas para la primera edición del ciclo Alerta Rock! están disponibles en: www.allaccess.com.ar
El Teatro VTX tiene una extensa historia ligada a grandes nombres de la música y en esta ocasión se convierte en el escenario perfecto para la primera edición de ALERTA ROCK!, el futuro del Nuevo Rock en nuestro país.
