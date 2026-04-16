Amazon MGM dio nuevos detalles sobre la próxima película de James Bond y la elección del actor que lo interpretará + Seguir en









La película cuenta con los productores Amy Pascal y David Heyman, será dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steve Knight.

Qué se sabe sobre la próxima película de James Bond.

Amazon MGM Studios ofreció una breve actualización sobre la próxima película de James Bond. El estudio, que recientemente asumió el control creativo de la franquicia de espías, contrató a Denis Villeneuve para dirigir la próxima entrega. Dado el éxito de Villeneuve con las películas de Dune, la decisión fue ampliamente elogiada, al igual que la de contar con Steven Knight, creador de Peaky Blinders, para escribir el guion.

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Ahora Villeneuve y los productores Amy Pascal y David Heyman se enfrentan a su próximo gran reto: encontrar al actor ideal para enfundarse el esmoquin de Bond. Sin embargo, los ejecutivos de Amazon MGM Studios no quisieron revelar a quién consideran para unirse al Servicio Secreto de Su Majestad durante la presentación de sus próximos estrenos a los propietarios de salas de cine en CinemaCon el miércoles por la noche.

"Sé que todos se preguntan cuándo anunciaremos quién interpretará a James Bond", dijo Courtenay Valenti, directora de cine de Amazon MGM Studios. "No se emocionen demasiado. Les aseguramos que nos estamos tomando el tiempo necesario para hacerlo con cuidado y profundo respeto. Para todos nosotros, es el sueño de toda una vida poder ofrecer al público este nuevo capítulo, y es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio".

"Lo que sí puedo decirles es esto: cuando se combina una de las franquicias más queridas de la historia con un equipo de cineastas de talla mundial, incluyendo al brillante director Denis Villeneuve, los extraordinarios productores Amy Pascal y David Heyman, la productora ejecutiva Tanya Lapointe y el guionista Steven Knight, se sientan las bases para algo verdaderamente digno del legado de Bond", añadió Valenti. "Esa película está en camino, y cuando llegue el momento, tendremos mucho más que compartir".

Quiénes son los actores que suenan para interpretar a James Bond Las especulaciones sobre quién interpretará al agente 007 son desenfrenadas, con rumores de que actores como Jacob Elordi, Callum Turner y Louis Partridge podrían ser candidatos para recibir la licencia para matar de cierto personaje.

Quienquiera que consiga el papel tendrá un gran reto por delante. Daniel Craig fue considerado uno de los mejores Bonds de la historia, a la altura de Sean Connery. Su racha de cinco películas, que incluyó Skyfall y Casino Royale, fueron puntos álgidos de la saga tanto a nivel de crítica como de taquilla. Pero colgó definitivamente el esmoquin con Sin tiempo para morir en 2021, para unirse a los demás superespías seductores y bebedores de martinis en el firmamento cinematográfico. A Amazon le encantaría que Bond 26 se convirtiera en una película imprescindible. El control de la saga de acción fue una de las principales razones por las que la compañía desembolsó más de 8.000 millones de dólares para comprar MGM Studios en 2022.