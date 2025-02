Amazon MGM Studios adquiere el control creativo de la franquicia "James Bond"

Wilson, que lleva casi seis décadas en la serie, confirmó su decisión de dar un paso atrás y dijo: “Con mi carrera como 007 que abarca casi 60 increíbles años, me retiro de la producción de las películas de James Bond para centrarme en proyectos artísticos y benéficos. Por lo tanto, Barbara y yo estamos de acuerdo en que es hora de que nuestro socio de confianza, Amazon MGM Studios, guíe a James Bond hacia el futuro ”.

Broccoli, que ha sido durante mucho tiempo la fuerza impulsora detrás de Bond, se hizo eco de ese sentimiento, aunque su partida es quizás la más impactante de todas. “Mi vida ha estado dedicada a mantener y desarrollar el extraordinario legado que nos legó a Michael y a mí nuestro padre, el productor Cubby Broccoli. He tenido el honor de trabajar en estrecha colaboración con cuatro de los actores tremendamente talentosos que han interpretado a 007 y miles de artistas maravillosos dentro de la industria. Con la conclusión de No Time to Die y Michael retirándose de las películas, siento que es hora de concentrarme en mis otros proyectos”.