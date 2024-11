Daniel Craig habló sobre la elección del próximo actor que interpretará a James Bond

El actor protagonizó las películas Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y Sin tiempo para morir (2021).

Daniel Craig encarnó por primera vez el papel del icónico agente secreto James Bond en Casino Royale de 2006, protagonizando varias películas antes de cerrar su participación en No Time To Die de 2021, protagonizada junto a Ana de Armas, Rami Malek y Léa Seydoux .

El año pasado, el productor de Bond, Greg Wilson , confirmó que, si bien se estrenará una nueva película, actualmente no está en desarrollo activo. “Nos llevará un tiempo lograrlo, ya sabes, es una reinvención completamente nueva. Así que llevará algún tiempo”, agregó la productora Barbara Broccoli . “Hay un gran, gran camino por delante para reinventarla para el próximo capítulo y ni siquiera hemos comenzado con eso”.

Eso no ha impedido que los fans especulen sobre quién podría ser el próximo James Bond. Según los productores, no será un actor joven porque Bond es un veterano . “No es un chico que acaba de salir de la escuela secundaria y al que puedes traer y empezar. Por eso funciona para alguien de treinta y tantos”.

Qué dijo Daniel Craig sobre la elección del nuevo James Bond

Sin embargo, Daniel Craig ha confirmado que realmente no está interesado en quién lo sucederá como 007. Variety le preguntó recientemente: "Si tuvieras que pasar la antorcha de James Bond, ¿a quién te gustaría ver interpretarlo?", a lo que Craig respondió: "No me importa".

A Craig y a su coprotagonista de la película Queer Drew Starkey, se les preguntó cuántas películas de Bond había hecho Craig. "Me voy a equivocar", dijo Craig, y Starkey agregó "demasiadas", con lo que Craig estuvo de acuerdo.

En 2022, Dave Bautista, coprotagonista de Spectre y Glass Onion: A Knives Out Mystery, dijo que Craig estaba más "divertido" y "feliz" desde que dejó la franquicia Bond. "Se podía sentir que estaba bajo mucha presión. No parecía la persona más feliz en Bond, pero en Glass Onion era todo lo contrario".