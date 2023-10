Amazon Prime Video confirmó la fecha de estreno de Expats, la nueva serie de Nicole Kidman

Expats es protagonizada por la actriz ganadora del Premio de la Academia y el Emmy, Nicole Kidman (Big Little Lies, The Undoing), Sarayu Blue (Never Have I Ever, Blockers), Ji-young Yoo (The Sky Is Everywhere, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) y Jack Huston (House of Gucci, Fargo).