Amazon Prime Video confirmó que una de sus mejores series tendrá tercera temporada

De qué trata Good Omens

En lo que originalmente iba a ser una serie limitada, Sheen regresará como Azirafel, un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, y Tennant como el demonio de vida rápida Crowley, un dúo improbable que se unió para salvar al mundo del apocalipsis. Good Omens está basada en la muy querida novela Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch de Sir Terry Pratchett y Gaiman. La nueva temporada está producida por Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions, Blank Corporation y Narrativia.