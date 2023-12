Tras c onfirmar su fecha de estreno , Amazon Prime Video ahora dio el primer vistazo a la serie Fallout , basada en la popular franquicia de videojuegos . El anuncio se hizo durante la CCXP San Pablo , la Comic-Con de Brasil.

El elenco de la serie incluye a Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipación), Moisés Arias (El rey de Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Persona de interés), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O'Hagan (Ley y orden: SVU ) y Xelia Mendes-Jones (La rueda del tiempo).

Cuándo se estrena la serie de Fallout

La serie de Fallout tiene fecha de estreno confirmada. Será el próximo 12 de abril a través de Amazon Prime Video.