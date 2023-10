Amazon Prime Video renueva "Gen V" para una temporada 2

Gen V es una serie derivada de The Boys.

Amazon Prime Video renovó Gen V , su spin-off universitario de The Boys , para una segunda temporada. La noticia llega a mitad de la temporada 1 mientras el público se prepara para el final el 3 de noviembre. El episodio 5, titulado "Jumanji", se lanzará en la plataforma de streaming el viernes.

Amazon aún no ha publicado ningún dato sobre el rendimiento de la serie hasta el momento. No ha pasado un mes desde que se estrenaron los primeros tres episodios el 29 de septiembre, lo que significa que la serie aún no habría aparecido en las listas de streaming de Nielsen. Es posible que haya más datos disponibles en las próximas semanas, si la serie llega al Top 10 de streaming.