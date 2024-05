Amazon y MGM acusan de fraude al guionista original de "Road House" en una contrademanda

“La demanda del demandante ignora la regla bien establecida de la ley de derechos de autor de que el autor de una obra realizada por contrato no es el individuo que creó la obra. En 1986, Hill reconoció, representó y garantizó personalmente (y, de hecho, garantizó contractualmente) que el guión de 1986 titulado Roadhouse fue creado como una obra realizada por encargo para su propia empresa, Lady Amos Literary Works, Ltd. (“Lady Amos”). y que Lady Amos, no Hill, fue, por lo tanto, su autora en el sentido de la Ley de Derechos de Autor de EE. UU.”, dice el documento de Amazon.

“Por esa misma razón, Lady Amos, no Hill, fue la otorgante de los derechos que la UA compró en 1986. Hill no puede reescribir esta historia ahora, casi cuatro décadas después del hecho. Su intento de rescindir esa concesión es inválido y su reclamo por infracción de derechos de autor está condenado al fracaso”, continúa. La presentación continúa con una refutación punto por punto de la demanda de Hill, así como con una historia detallada de Lady Amos.

También califica la solicitud de Hill's 2021 Copyright Office como "fraudulenta", así como "inexacta y deliberadamente falsa". Además, la demanda acusa a Hill de incumplimiento de contrato. Solicita la desestimación de su demanda, el reembolso de todos los honorarios legales, pide a la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. que cancele la solicitud de derechos de autor original de Hill de 1986 y daños compensatorios “sujetos a prueba y por intereses previos al juicio de acuerdo con la ley”.