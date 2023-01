"Invincible" temporada 2: primer adelanto y fecha de estreno

INVINCIBLE - Temporada 2 - Teaser Oficial _ Prime Video España.mp4 Amazon Prime Video

"Invincible" gira en torno al adolescente de 17 años, Mark Grayson (Steven Yeun), quien es como cualquier otro chico de su edad, excepto porque su padre es el superhéroe más poderoso en el planeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Pero mientras Mark desarrolla superpoderes propios, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece.

Ademas de Yeun y Simmons la serie cuenta con un elenco de lujo aportando sus voces: Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Joker), Mark Hamill (Star Wars), Walton Goggins (Justified), Zachary Quinto (Star Trek), y Mahershala Ali (Moonlight) entre otros.