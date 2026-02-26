Google presentó Nano Banana 2 y las nuevas funciones de la IA: más velocidad, nuevas plantillas y marcas de verificación

El gigante tecnológico lanzó su nuevo modelo de generación de imágenes. Así, vuelve a pisar fuerte en un campo que domina desde agosto de 2025.

Google presentó la nueva versión de su IA generadora de imágenes: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image). Según detalló la empresa en su lanzamiento, el nuevo modelo combina la capacidad de razonamiento y la calidad avanzada de la versión Pro con mayor velocidad.

Nano Banana 2 incorpora la arquitectura de alta velocidad de Gemini Flash al terreno visual, con foco en ediciones e iteraciones más ágiles. Además, habilita funciones que hasta ahora estaban reservadas para la versión Pro.

Entre los diferenciales mencionados figura el acceso a conocimiento avanzado del mundo real. El modelo se apoya en la base de datos de Gemini y en información e imágenes provenientes de búsquedas web en tiempo real, con el objetivo de representar con mayor precisión temas específicos. Esto da la posibilidad al usuario de crear infografías, transformar notas en diagramas y generar visualizaciones de datos.

Desde el gigante tecnológico promete una representación y traducción de texto más precisa dentro de las imágenes. La compañía señala que permite generar textos legibles para maquetas de marketing o tarjetas de felicitación, así como traducir y localizar contenido gráfico para distintos mercados.

El nuevo modelo, según la compañía, reduce la brecha entre velocidad y fidelidad visual. La promesa es ofrecer imágenes fotorrealistas con mayor detalle sin resignar rapidez de procesamiento.

Infographic 2 El usuario tendrá la oportunidad de generar infografías, transformar notas en diagramas y generar visualizaciones de datos. Google

Entre las mejoras respecto de la versión original se destaca la coherencia del tema: el sistema puede mantener la semejanza de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos en un mismo flujo de trabajo, una característica pensada para guiones gráficos o narrativas visuales complejas.

En cuanto al seguimiento de instrucciones, Google asegura que el modelo se adhiere con mayor precisión a solicitudes complejas, capturando matices específicos de cada pedido. A nivel técnico, también permite generar activos en múltiples relaciones de aspecto y resoluciones que van desde 512 px hasta 4K, adaptándose tanto a publicaciones verticales como a formatos panorámicos.

Por último, Google detalló que el nuevo modelo busca mejorar los desafíos en la iluminación, las texturas y el nivel de detalle general, manteniendo la estética de alta calidad asociada a la línea Flash.

Cómo usar Nano Banana 2

Google plantea ahora un esquema de doble oferta: Nano Banana Pro para tareas que requieren máxima fidelidad y precisión factual, y Nano Banana 2 para generación rápida con seguimiento detallado de instrucciones y búsqueda integrada.

Multi Output El sistema puede mantener la semejanza de hasta cinco personajes. Google

El despliegue comienza hoy en distintos productos del ecosistema Google:

Aplicación Gemini : Nano Banana 2 reemplazará a Nano Banana Pro en los modelos Fast, Thinking y Pro. Los suscriptores de Google AI Pro y Ultra conservarán acceso a Nano Banana Pro mediante la regeneración de imágenes desde el menú correspondiente.

Búsqueda : disponible en Modo IA y Lens dentro de la app de Google, así como en navegadores móviles y de escritorio, con expansión a 141 nuevos países y territorios y ocho idiomas adicionales.

AI Studio + API : en versión preliminar en AI Studio y Gemini API, con precios publicados por la compañía. También disponible en Google Antigravity.

Google Cloud : en versión preliminar a través de la API de Gemini en Vertex AI.

Flow : se convierte en el modelo predeterminado de generación de imágenes en Flow, accesible para todos los usuarios sin consumo de créditos.

Anuncios: integrado en la herramienta de creación de campañas para potenciar sugerencias visuales.

Nano Banana 2: marcado y verificación de contenido IA

La expansión de herramientas generativas también reaviva el debate sobre trazabilidad de los contenidos que vemos en internet. En ese marco, Google refuerza su estrategia de identificación de este tipo de imágenes combinando su tecnología SynthID con las Credenciales de Contenido C2PA interoperables.

Desde su lanzamiento en noviembre, la función de verificación de SynthID en la app de Gemini se utilizó más de 20 millones de veces en distintos idiomas, según datos de la empresa, para identificar imágenes, videos y audios generados por IA de Google. La compañía adelantó que próximamente incorporará también la verificación C2PA a la aplicación.