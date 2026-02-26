Cuba argumentó que la nave proveniente de EEUU que atacó en sus aguas tenía "fines terroristas" + Seguir en









El incidente ocurrió en aguas territoriales cubanas, cerca de la provincia de Villa Clara. Los oficiales cubanos mataron a cuatro tripulantes y confiscaron sus armas. El gobierno de Donald Trump abrirá una investigación por el enfrentamiento.

El Ministerio del Interior de Cuba informó que los diez ocupantes de una lancha rápida procedente de EEUU, que interceptaba en aguas cubanas, eran parte de un comando de infiltración terrorista. Según el comunicado oficial, la embarcación ingresó ilegalmente y no acató la orden de alto de las Tropas Guardafronteras. El operativo dejó cuatro muertos y seis heridos. EEUU abrirá una investigación.

La embarcación disparó a los uniformados, hiriendo al comandante cuando intentaban identificarla. De acuerdo a las autoridades, la mayoría de los atacantes tenía "un historial conocido de actividad delictiva y violenta” y reconocieron “intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”. Fuentes oficiales ratificaron que: “Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

El Gobierno identificó inicialmente a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, quienes cuentan con órdenes de detención vigentes. Se les vincula con la logística, financiamiento y ejecución de actividades calificadas oficialmente como "actos de terrorismo". Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova y se trabaja en la identificación de los otros tres.

Este incidente coincide con una etapa de tensión entre Cuba y EEUU, marcada por la presión energética de la administración estadounidense contra la isla. Cabe destacar que, pese a contar con la identificación de la nave proporcionada por las autoridades cubanas, la falta de transparencia en los registros navales de Florida impidió a The Associated Press corroborar la información.

EEUU abrirá una investigación El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó abrir una investigación para coordinar con agencias federales y policiales y aclarar los hechos. “No se puede confiar en Cuba. Haremos todo lo posible para que los comunistas rindan cuentas”, expresó.

Por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció al incidente como “altamente inusual” y explicó que EEUU depende, por el momento, de la información proporcionada por La Habana. Consultado sobre si los ocupantes de la lancha podrían estar vinculados a operaciones oficiales estadounidenses, Rubio respondió que “no”. Las autoridades estadounidenses enfatizan que la investigación buscará determinar responsabilidades y la veracidad de los reportes cubanos.