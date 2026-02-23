Robbie Williams vuelve a la Argentina con su gira "Britpop": cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









A 20 años de su última presentación el cantante británico vuelve al país para presentarse en octubre en el Movistar Arena.

Robbie Williams vuelve al país.

Después de varios meses de especulaciones, finalmente se confirmó el regreso de Robbie Williams a la Argentina, a 20 años de su última presentación en el país. El cantante británico vuelve a Buenos Aires en el marco de su nueva etapa musical, impulsada por el lanzamiento de su álbum BRITPOP, que marcó un hito en su carrera.

El esperado show tendrá lugar el 1 de octubre en el Movistar Arena. Allí presentará las canciones de BRITPOP, su más reciente trabajo de estudio, junto con una selección de los grandes éxitos que marcaron su carrera solista.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Robbie Williams en Argentina Las entradas se pondrán a la venta a través del sitio oficial del estadio, www.movistararena.com.ar. Habrá una preventa exclusiva para clientes American Express Platinum desde el martes 24 de febrero a las 12hs.

La venta general con todos los medios de pago aceptados por la ticketera comenzará el jueves 26 de febrero, también a las 12hs.

image El anuncio generó una fuerte expectativa entre sus fans locales, que no lo ven en vivo desde su última visita al país, allá por el año 2006. Con una trayectoria que supera las nueve décadas de millones de discos vendidos en todo el mundo y una colección récord de premios, el artista se mantiene como una de las figuras más convocantes del pop internacional.

Con 90 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 18 premios BRIT, el músico conserva el título de uno de los artistas británicos más exitosos de todos los tiempos. Su regreso a Buenos Aires suma así un nuevo capítulo a una relación histórica con el público argentino, que suele responder con estadios completos y un fervor pocas veces visto.

