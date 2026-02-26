Qué es un ciclón bomba y cómo causó una tormenta invernal histórica en EE. UU.

Una gran tormenta invernal impactó Estados Unidos esta semana, dejando ciudades paralizadas, vuelos cancelados y ciudades bajo peligrosas condiciones.

Un ciclón bomba azotó la Costa Este de EE. UU. con nevadas intensas y cortes de electricidad.

Una tormenta invernal extrema, clasificada meteorológicamente como ciclón bomba, provocó esta semana condiciones climáticas inusuales y peligrosas en el noreste de Estados Unidos, especialmente en Nueva York y Nueva Jersey , donde las nevadas intensas, los vientos fuertes y los cortes de electricidad llevaron a declarar estados de emergencia y cancelaciones masivas de vuelos y servicios.

"Ciclón bomba" es el nombre coloquial de un proceso meteorológico conocido como bombogénesis , que ocurre cuando una borrasca experimenta una caída abrupta de presión atmosférica, intensificándose de manera explosiva. Este desarrollo puede dar lugar a tormentas de gran impacto con fuertes vientos y nevadas generalizadas.

Este fenómeno se produce por un rápido descenso de la presión atmosférica en un sistema de tormenta, lo que intensifica rápidamente su magnitud y genera condiciones extremas de viento, nieve y frío en un corto período.

Los ciclones bomba se forman cuando una masa de aire frío polar interactúa con un frente cálido húmedo, generando un ciclo de intensificación rápida que extrae energía de grandes contrastes térmicos en la atmósfera. El descenso de presión hace que la tormenta “se alimente” de ese gradiente térmico, produciendo vientos potentes, nieve muy densa y fluctuaciones rápidas del clima.

En el caso de la tormenta que afectó el noreste de EE. UU., este proceso desencadenó:

Nevadas muy intensas , con acumulaciones que superaron los registros habituales.

Ráfagas de viento fuertes , que contribuyeron a la sensación térmica extrema y a condiciones de ventisca.

Cortes de electricidad a gran escala y cancelaciones de vuelos y servicios, incluyendo aeropuertos y transportes públicos.

Este tipo de sistemas es particularmente impredecible y puede evolucionar con rapidez, por lo que los servicios meteorológicos y de emergencia suelen emitir advertencias con anticipación para preparar a la población.

Impactos de la tormenta en EE. UU.

La tormenta comenzó a intensificarse rápidamente entre el 20 y 23 de febrero de 2026, extendiendo sus efectos desde el Valle del Ohio hasta la costa atlántica canadiense.

Según informes meteorológicos, estados como Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts vivieron condiciones severas:

Más de 600.000 hogares sin electricidad durante los momentos de mayor impacto.

Nevadas históricas , con acumulaciones que rompieron marcas de décadas.

Cancelaciones masivas de vuelos y servicios de transporte terrestre, complicando la movilidad en toda la región.

Varias jurisdicciones emitieron estados de emergencia e instrucciones para que la población permaneciera en sus hogares, activando centros de apoyo y servicios de emergencia para quienes quedaron varados o sin electricidad.

Por qué estos eventos extremos se vuelven más comunes

Si bien no todos los eventos individuales pueden vincularse directamente al cambio climático, múltiples estudios científicos han demostrado que el aumento de la temperatura global y la alteración de patrones atmosféricos incrementan la probabilidad y la intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor, precipitaciones intensas, tormentas e incluso ciclones bomba.

Investigadores han desarrollado nuevas métricas para medir cómo fenómenos como las olas de calor y otros extremos se han amplificado en décadas recientes debido a la influencia humana en el clima, encontrando aumentos significativos: por ejemplo, un incremento de diez veces en el número de eventos de calor extremo en Europa entre 1961 y 2024.

Este tipo de análisis ayuda a comprender no solo por qué ocurren estos eventos, sino también cómo planificar e implementar medidas de adaptación y mitigación para reducir sus impactos en la salud pública, infraestructura y economías.