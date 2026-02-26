Rio Tinto en Catamarca: aprueban actualización ambiental del proyecto de litio Sal de Vida

La provincia dio luz verde a la actualización del IIA del proyecto Sal de Vida, mientras la tecnológica ILiAD inicia pruebas en campo con extracción directa de litio.

Con una inversión de u$s638 millones, Rio Tinto Lithium presentó el proyecto Sal de Vida al RIGI.

El Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca aprobó la actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de producción del proyecto Sal de Vida , operado por Rio Tinto a través de Galaxy Lithium S.A. con un RIGI presentado por u$s638 millones , un paso clave para la continuidad operativa y tecnológica del emprendimiento ubicado en el departamento Antofagasta de la Sierra.

La aprobación, otorgada por 24 meses en el marco del Código de Minería y la Ley Nacional N.º 24.585 , autoriza exclusivamente las actividades declaradas por la empresa e incluye el acondicionamiento de obras previamente habilitadas y el pilotaje de procesos de extracción directa de litio (DLE) . Desde la cartera minera destacaron que cualquier modificación futura deberá someterse a una nueva evaluación ambiental.

El proceso contó con instancias de participación ciudadana, incluyendo charlas técnicas, y refuerza -según el Gobierno provincial- el objetivo de promover inversiones estratégicas bajo estándares de protección ambiental, transparencia institucional y desarrollo local.

"Con esta aprobación, el Gobierno de Catamarca reafirma su compromiso con el desarrollo minero responsable, promoviendo inversiones estratégicas para la provincia bajo estrictos estándares de protección ambiental, transparencia institucional y fortalecimiento del desarrollo local", subrayó el comunicado oficial al que accedió Energy Report .

En paralelo, la firma estadounidense ILiAD Technologies anunció el despliegue de una unidad piloto avanzada de DLE en el yacimiento, lo que marca el inicio de pruebas en condiciones reales para evaluar rendimiento, eficiencia y escalabilidad de su tecnología ILiAD+ en distintas salmueras.

El CEO de la compañía, Samuel Moore, señaló que el hito permitirá demostrar los beneficios operativos de la tecnología: “Estamos entusiasmados de avanzar hacia esta etapa de pruebas en campo junto a Rio Tinto. Las mejoras recientes en nuestra DLE ofrecen ahorros significativos para los proyectos”.

La empresa también confirmó inversiones para fortalecer su presencia local y destacó a la Argentina como mercado estratégico, en el marco de la relación iniciada en 2023, cuando Rio Tinto -entonces a través de Livent- tomó participación en la tecnológica.

Por su parte, Barbara Fochtman, Managing Director de Rio Tinto Lithium, remarcó que la combinación entre experiencia operativa y nuevas soluciones es clave para avanzar hacia una producción más eficiente y sustentable.

Expansión de Rio Tinto en el país

Tras la adquisición de Arcadium Lithium por u$s6.700 millones en marzo de 2025, la compañía se consolidó como la principal productora de litio de Argentina.

Actualmente opera dos de los seis proyectos activos del país. En el proyecto Fénix,también en Catamarca y con más de 30 años de operación, avanza la ampliación 1B que añadirá 10.000 toneladas a la capacidad existente de 32.000. En el Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy, produce unas 42.500 toneladas en asociación con Toyota Tsusho Corporation.

El portafolio local incluye además el proyecto Sal de Vida -con potencial de 15.000 toneladas anuales- y Cauchari, mientras aguarda la aprobación del RIGI por u$s638 millones. En tanto, el proyecto Rincón, en Salta, ya cuenta con adhesión al régimen, y prevé una inversión total de u$s2.700 millones para alcanzar 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

La compañía también opera la planta industrial de Güemes, donde produce cloruro de litio concentrado a partir de salmueras del Salar del Hombre Muerto.

Resultados financieros con crecimiento

En el plano global, Rio Tinto cerró 2025 con ingresos por u$s57.638 millones, un incremento interanual del 7%, en un contexto de volatilidad de precios y tras la fallida fusión con Glencore.

El grupo reportó un EBITDA subyacente de u$s25.363 millones (+9%) y un flujo de caja operativo de u$s16.832 millones (+8%). Las ganancias subyacentes alcanzaron u$s10.868 millones, mientras que el beneficio neto atribuible fue de u$s9.966 millones, una caída del 14% explicada por mayores cargas impositivas y variaciones de costos.