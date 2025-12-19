Advierten que más del 75% de Gaza sigue en riesgo de hambre extrema + Seguir en









El secretario general de la ONU reveló la cifra. Se trata de más de un millón y medio de personas.

El 75% de Gaza padece de hambre extremo. Gentileza: RTL

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que más del 75% de la población de Gaza continuó expuesta a niveles críticos de inseguridad alimentaria, aunque remarcó que el escenario de hambruna logró postergarse gracias al refuerzo de la asistencia humanitaria en el territorio.

El jefe del organismo internacional explicó que el aumento de la ayuda permitió que un mayor número de personas accediera a alimentos, con la elaboración diaria de más de 1,5 millones de comidas calientes y la entrega sostenida de paquetes de ayuda alimentaria en todo el enclave.

Niveles de alimentos, agua y salud Guterres también destacó progresos en el acceso al agua potable, la reapertura parcial de centros de salud y la respuesta rápida ante las recientes tormentas invernales. En ese marco, se distribuyeron carpas, frazadas y ropa para mitigar el impacto del frío y las inundaciones.

gaza Gaza padece una crisis de hambruna a causa de la guerra. Archivo No obstante, el secretario general subrayó que estos avances resultaron del esfuerzo conjunto de organizaciones humanitarias, Estados miembros y una mayor coordinación con el Centro de Coordinación Civil-Militar, pero advirtió que los logros permanecieron en una situación de “peligro constante”.

Más de 1,5 millones de personas en situación crítica De acuerdo con datos de la ONU, cerca de 1,6 millones de habitantes de Gaza enfrentaron niveles extremos de inseguridad alimentaria y riesgos graves de malnutrición, lo que reflejó la magnitud de la crisis humanitaria.

Guterres manifestó su preocupación por el sufrimiento de la población civil, al describir familias obligadas a sobrevivir en condiciones extremas y niños durmiendo en tiendas anegadas, mientras edificaciones dañadas por los bombardeos colapsaron a causa de la lluvia y el viento. El titular de Naciones Unidas denunció además que los servicios básicos —agua, saneamiento, hospitales y panaderías— continuaron con enormes dificultades para recuperarse, debido a la destrucción, la falta de insumos y las restricciones al ingreso de materiales. Finalmente, recordó que en más de la mitad del territorio, donde permanecieron desplegadas tropas israelíes, amplias zonas agrícolas y barrios completos siguieron siendo inaccesibles, lo que profundizó el riesgo humanitario y alimentario en Gaza.