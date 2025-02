Anotalo: cuál es el truco de Horacio Pagani para ganar la lotería

El pintoresco periodista demostró que su buena racha no es casualidad. “Siempre le juego a dos números fijos, es mi cábala”, confesó el durante una emisión de Bendita TV . Su estrategia consiste en mantener una selección constante de números a los que apuesta regularmente.

Uno de sus mayores aciertos ocurrió cuando logró ganar 242.000 pesos apostando a los números 1717 y 17 . “Esa noche fue increíble, no podía creerlo”, expresó. Según sus propias palabras, su elección no está basada en supersticiones ni sueños, sino en una combinación de intuición y repetición.

A pesar de la espectacularidad de sus aciertos, Pagani insiste en que no es un jugador empedernido. “Juego lo que cuesta un par de cafés, no más”, aseguró. Para él, la clave está en la paciencia y la consistencia. “Si un número me funciona, sigo apostándole”, explicó.

Su segundo gran golpe de suerte llegó con el número 49, que le hizo ganar 10.500 pesos en la Quiniela Nocturna de la Provincia. “El 49 me salvó otra vez”, dijo entre risas, aunque reconoció que el premio no era tan alto como el anterior.

Más allá de sus aciertos, Pagani se ha convertido en un personaje icónico dentro del mundo de las apuestas. Su entusiasmo al enterarse de sus victorias en vivo hizo que estos momentos se vuelvan virales, con miles de seguidores comentando sus logros en redes sociales.