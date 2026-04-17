Mirtha Legrand no grabará su programa por un problema de salud: qué ocurrió + Seguir en









La conductora no encabezará este fin de semana La noche de Mirtha por recomendación médica. En su lugar estará Juana Viale, que además seguirá al frente de su habitual emisión del domingo.

Mirtha Legrand debió suspender la grabación de su programa por un cuadro de salud. NA

Mirtha Legrand no grabará la emisión de La noche de Mirtha prevista para este fin de semana debido a un cuadro de salud leve que la obligó a guardar reposo. En su lugar estará Juana Viale, que además encabezará su habitual programa del domingo.

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La conductora tenía previsto ponerse al frente de su mesa este sábado por la noche, pero en las últimas horas resolvió suspender la grabación por recomendación médica. Según trascendió, arrastra un resfrío desde comienzos de semana y, aunque su intención era cumplir con el compromiso, finalmente primó la indicación de bajar la actividad y priorizar la recuperación.

La última aparición pública de La Chiqui había sido días atrás, cuando asistió al teatro para ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. También había participado de su clásico encuentro social del domingo en su casa, pero con el correr de los días el malestar se intensificó y encendió señales de cuidado en su entorno.

La ausencia también impactó en su agenda de esta semana. De hecho, Mirtha debió declinar una invitación a participar de una gala benéfica vinculada al Teatro Nacional Cervantes.

Juana Viale tomará el lugar de Mirtha el fin de semana De esta manera, Juana Viale quedará al frente de las dos emisiones del fin de semana en la pantalla de eltrece. El sábado, desde las 21.30, asumirá la conducción de la tradicional mesaza que iba a encabezar su abuela.

Mirtha legrand juana viale.webp Juana Viale reemplazará a Mirtha. Para esa emisión están anunciados Carolina Losada, Edgardo Alfano, Ricardo Biasotti y Daniel Gómez Rinaldi. En tanto, el domingo, en una nueva edición de Almorzando con Juana, la conductora compartirá la mesa con Nicole Neumann, Gegé Neumann, Betiana Blum, Juan Palomino y Rodrigo Cascón. Pese al contratiempo, en el entorno de la diva transmitieron tranquilidad y remarcaron que se trata de un cuadro menor, por lo que se espera que pueda retomar pronto su actividad habitual.