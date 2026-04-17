Muerte en el set de "Rust": Alec Baldwin enfrentará un juicio civil por presunta negligencia

El actor continúa enfrentando varias demandas por el tiroteo ocurrido en octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México, que resultó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Un juez ordenó el viernes que el actor Alec Baldwin se enfrente a un juicio civil en octubre para determinar si disparó negligentemente un arma en el set de rodaje de Rust .

El caso de homicidio involuntario contra Baldwin fue desestimado en julio de 2024, luego de que el juez dictaminara que la fiscalía había ocultado pruebas. Sin embargo, continúa enfrentando varias demandas por el tiroteo ocurrido en octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México, que resultó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins .

Serge Svetnoy , un técnico de iluminación que se encontraba en el set, ha alegado haber sufrido angustia emocional debido a la negligencia de Baldwin y la producción. Baldwin ha declarado que desconocía que el arma estuviera cargada con una bala real —una grave violación de los protocolos de seguridad— y que él no apretó el gatillo.

En un fallo sumario emitido el viernes, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Maurice Leiter, autorizó que el caso procediera a juicio . Rechazó los argumentos de la defensa presentados por Rust Movie Productions y Baldwin, quienes sostenían que no eran legalmente responsables de la seguridad en el set de filmación.

“Un jurado razonable podría concluir que el Sr. Baldwin ignoró temerariamente la probabilidad de que apuntar con un arma en dirección a alguien, con el dedo en el gatillo, le causara angustia emocional”, escribió el juez.

Svetnoy no resultó herido en el tiroteo, aunque afirmó haber sentido un silbido del disparo y haber oído un fuerte estruendo. El juez desestimó su denuncia por agresión, al no encontrar pruebas de que Baldwin tuviera intención de dañar a nadie.

Pero si el caso llega a juicio —y no se resuelve antes— Baldwin volverá a enfrentarse a preguntas sobre si actuó de forma imprudente al apuntar con un arma a la equipo de producción y apretar el gatillo.

El juez admitió las demandas por daños punitivos, negligencia e infligir intencionadamente angustia emocional. Rust Movie Productions argumentó que las reclamaciones de Svetnoy debían ser gestionadas por el sistema de compensación laboral, pero Leiter rechazó ese argumento, al considerar que la empresa no tenía empleados y, por lo tanto, no había demostrado que tuviera derecho a la compensación laboral.

El juicio estaba programado para comenzar el 26 de mayo, pero las partes solicitaron una prórroga para continuar con la investigación y negociar un posible acuerdo. Tras señalar que el caso tenía casi cinco años, Leiter fijó la fecha del juicio para el 12 de octubre y afirmó que no estaba dispuesto a permitir más demoras.