Netflix: la película de Brad Pitt que se convirtió en un clásico y tenés que ver al menos una vez en tu vida + Seguir en









La estrella de Hollywood saca a relucir su talento en esta cinta, que es una de las joyas con las que cuenta la plataforma de streaming.

La estrella del cine tiene una de sus mejores actuaciones en esta reconocida película. Lia Toby/Getty Images

Para mantener su hegemonía en suscriptores, gigantes como Netflix combinan producciones propias y disruptivas con una fórmula infalible: la nostalgia. Así, las plataformas no solo miran al futuro, sino que también buscan revivir los grandes éxitos que cautivaron a la audiencia años atrás

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De esta maenera, mucha audiencia nueva tendrá la oportunidad de ver una de las icónicas cintas que cuenta con una megaestrella en su elenco como Brad Pitt. La gran labor de la figura de Hollywood, junto a una historia más que interesante y atrapante, da como resultado una de las películas que hay que ver aunque sea una vez en la vida.

Brad Pitt Netflix La estrella de Hollywood se luce en un papel bastante particular. Netflix De qué trata El curioso caso de Benjamin Button Basada en el cuento de 1922 de F. Scott Fitzgerald, El curioso caso de Benjamin Button toma como referencia solo el nombre y algún aspecto, pero la historia es completamente distinta. De la mano de David Fincher y con Brad Pitt como cara principal, recorre la vida de un bebé abandonado en New Orleans.

El motivo es su aspecto avejentado, pese a ser un recién nacido. Tras ser acogido por otra familia y recibir el nombre de Benjamin, descubren que el pequeño va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo. Es aquí donde el filme presenta a Daisy, interpretada por Cate Blanchett, quien lo acompañó durante toda su vida.

El drama central reside en ver cómo los amantes habitan realidades opuestas: mientras ella envejece, él rejuvenece con el paso del tiempo. Esta exploración del amor, el temor a la muerte y la incertidumbre sobre el futuro es lo que convierte a la cinta en una pieza imperdible que Netflix pone ahora a disposición de sus suscriptores.

Netflix: tráiler de El curioso caso de Benjamin Button Embed - El Curioso Caso de Benjamin Button # Trailer Español Netflix: elenco de El curioso caso de Benjamin Button Brad Pitt

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