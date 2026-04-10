"Antes del 24", o cómo el poder prepara sus malditos silencios

Debuta hoy “Antes del 24”, thriller político con libro y dirección de Pablo Gorlero, una obra que indaga en los meses previos al inicio de la última dictadura militar argentina, poniendo el foco en los acuerdos, las omisiones y las responsabilidades compartidas que hicieron posible el quiebre democrático. Se presenta todos los viernes a las 20.30 en el Teatro Empire, Hipólito Irigoyen 1934.

"Antes del 24" retrata el progresivo vaciamiento del poder civil, las internas militares, la complicidad de sectores empresariales y eclesiásticos.

“Hay que tener conciencia de lo que sucedió y cómo se obró, para que no se repitan los pasos absurdos de determinados sectores del poder”, dice Rubén de la Torre , quien encarna a Massera en “Antes del 24”, thriller político con libro y dirección de Pablo Gorlero que se estrena hoy a las 20.30 en el Teatro Empire, Hipólito Irigoyen 1934.

Se trata de una obra que indaga en los meses previos al inicio de la última dictadura militar argentina, poniendo el foco en los acuerdos, las omisiones y las responsabilidades compartidas que hicieron posible el quiebre democrático. Cuenta con actuaciones de Florencia Galiñanes como Isabelita ; Pablo Palavecino como Videla; Cristian Frenczel como López Rega ; Enrique Iturralde como Nuncio y Perón ; Nicolás Cúcaro como Pablo Míguez , un empresario y Palito ; Eduardo Perilli como Agosti, Casildo y un agente de los servicios; Mariel Rueda como Ana Guzzetti, una feligresa y una civil cómplice; Mauro Francisco como Alfie Kelly y un periodista y Matheo Falbo como un edecán. Conversamos con De la Torre.

Periodista: La obra parece diferenciarse de lo hecho en tanto no recrea lo histórico sino que lo hace a través de escenas íntimas y tensas, ¿qué podés decir sobre esta elección de ir de lo micro a lo macro?

Rubén de la Torre: Creo que ese es el punto a contar, lo mínimo que llevó a la locura del macro. Tomar partido de lo que se cree que sucedió para que todo termine como terminó. Este fue el gran trabajo de Pablo Gorlero, contar qué llevó, de forma ficcional, a este grupo de gente nefasta a que la historia llegue a estos lamentables caminos. No se quiso hacer una representación de lo que se sabe o se vio, se tomó partido para crear esa intimidad.

P.: ¿Qué muestra la obra en tanto acuerdos, omisiones y responsabilidades compartidas que hicieron posible el quiebre democrático?

R.dl.T.: Todo eso, omisiones y responsabilidades compartidas, tanto desde el gobierno, como desde sectores del poder pero siempre desde la ficción.

P.: ¿Cómo juegan los personajes en el conflicto que retrata el progresivo vaciamiento del poder civil, las internas militares, la complicidad de sectores empresariales y eclesiásticos, y la construcción de un discurso de “orden” que fue legitimando la violencia?

R.dl.T.: Fueron todas piezas de una gran maniobra. Y hay una gran escena dentro de la obra en donde se ve claramente cómo se fue armando esta telaraña entre todos los sectores para llegar a ese discurso.

P.: En qué sentido se la denomina “una experiencia teatral inquietante, sobria y profundamente actual”?

R.dl.T.: Vivimos tiempos violentos, guerras y determinaciones incomprensibles de parte de los que nos gobiernan, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y esta obra no queda afuera de todo eso. Tenemos que tener conciencia de lo que sucedió y cómo se obró, para que no se repitan los pasos absurdos de determinados sectores del poder. Creo que ver de cerca la forma y las determinaciones que se tomaron en otro tiempo nos puede hacer pensar este presente, por momentos similar.

P.: ¿Cómo es ese momento poético con el monólogo de Pablo Míguez, uno de los jóvenes desaparecidos arrojados al Río de la Plata?

R.dl.T.: Lo onírico y ficcional conversa con lo real. Se nos pone la piel de gallina, sin dudas es uno de los grandes momentos de la obra.

P.: Gorlero dice “Antes del 24” no es una obra sobre el pasado sino sobre cómo el poder prepara sus malditos silencios, ¿qué podés decir de su vigencia?

dl. T.: La vigencia es total, tanto en Argentina como en el mundo. Siempre termina pareciendo que somos parte de un juego en el que las reglas las ponen otros que no tienen nada que ver con nosotros.

P.: ¿Cómo es hacer teatro hoy?

R. dl. T.: En lo particular es una forma de vida. Siempre hubo momentos difíciles pero estoy siempre en pos del hacer. Vivimos en una de las capitales mundiales del teatro, siempre aquí habrá una forma de contar una historia, y más si nos rodeamos con gente profesional y comprometida al juego más intenso y verdadero.