"Envidiosa" estrena su cuarta temporada: todo lo que hay que saber del final de la serie

Envidiosa se prepara para uno de los momentos más esperados por sus fans: el estreno de su cuarta temporada, que además marcará el cierre definitivo de la historia . Tras el éxito sostenido de sus primeras entregas, la ficción protagonizada por Griselda Siciliani vuelve con nuevos episodios que prometen emoción, humor y un desenlace a la altura.

La expectativa es alta no solo por lo que pueda pasar con los personajes, sino también porque se trata del final de un fenómeno que logró posicionarse entre lo más visto de Netflix a nivel global .

La cuarta y última temporada de Envidiosa se estrena en Netflix el 29 de abril de 2026 .

Uno de los puntos más importantes de esta nueva entrega es que no se trata de una cancelación, sino de un cierre planificado. Tanto la protagonista como la guionista confirmaron que la cuarta temporada fue concebida como el final definitivo de la historia, con el objetivo de no estirar la narrativa innecesariamente.

Esta decisión busca mantener la calidad de la serie y cerrar el arco de los personajes en su mejor momento, algo poco habitual en producciones exitosas. El final está pensado desde lo creativo, sin depender de factores externos.

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Qué se espera de la trama

La historia de Envidiosa gira en torno a Vicky, una mujer que atraviesa una crisis personal mientras observa cómo su entorno parece avanzar más rápido que ella. En la tercera temporada, el personaje enfrentó decisiones importantes en su vida amorosa, profesional y emocional, dejando varios conflictos abiertos que ahora deberán resolverse. La cuarta entrega, entonces, tendrá la responsabilidad de darle cierre a esas líneas narrativas.

Si bien no hay detalles oficiales sobre la trama, se espera un enfoque más profundo en la evolución del personaje principal, con momentos de introspección y definiciones clave. También se anticipa el regreso del elenco principal, lo que permitirá retomar las dinámicas que hicieron popular a la serie.

Envidiosa logró algo poco común para una producción local: posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix a nivel internacional. Desde su estreno en 2024, la serie fue ganando audiencia con cada temporada, impulsada por su mezcla de comedia, drama y una mirada irónica sobre las relaciones y la vida adulta.

El personaje de Vicky, con sus contradicciones y vulnerabilidades, se convirtió en uno de los grandes atractivos de la historia. La cercanía y el retrato de situaciones que le podrían pasar a cualquier espectador generaron una fuerte identificación con el público, especialmente en América Latina.

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Un final que genera expectativa

El hecho de que esta sea la última temporada eleva aún más las expectativas. Los fans esperan un cierre contundente que esté a la altura del recorrido de la serie, sin dejar cabos sueltos.

El final marca el cierre de un ciclo para una de las comedias más exitosas de los últimos años dentro del catálogo de Netflix. A diferencia de muchas producciones que se extienden más allá de su pico de popularidad, Envidiosa eligió terminar en un momento alto.

La cuarta temporada de la serie no es solo un estreno más: es el cierre de una historia que logró conectar con miles de espectadores. Con una narrativa ya definida y una base de fans consolidada, todo indica que el final será uno de los eventos más comentados del año en el mundo de las series.